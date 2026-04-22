सेना के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का पहला बैच सुनहरी यादें साझा करने के लिए फिर से मिला
अस्सी की उम्र में पहुँच चुके ये सभी लोग अपने 'डायमंड जुबली' समारोह को मनाने के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं.
Published : April 22, 2026 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय सेना में पहली बार ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनने के 60 साल बाद सेना के अग्रणी एसएसएनटी-1 (SSNT-1) बैच का सफर आज पूरा हो गया. वे राष्ट्रीय राजधानी में उसी जोश और जज्बे के साथ फिर से एक साथ आए जिसने उनकी जवानी को परिभाषित किया था, भले ही उम्र के साथ उनके कदम अब धीमे पड़ गए हों.
समय ने अपनी छाप छोड़ी है. कुछ लोग मुश्किल से चल पाते हैं, तो कुछ वर्षों और सेवा के बोझ को ढो रहे हैं, लेकिन आपसी भाईचारा अब भी वैसा ही है. ‘जोश’ अब भी बरकरार है, बुधवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बी.के. खन्ना ने कहा, जो इस समूह की साझा भावना को दर्शाता है.
24 अप्रैल, 1966 को युवा अधिकारियों के एक समूह ने मद्रास (वर्तमान में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी) स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से अपनी ट्रेनिंग पूरी की. यह उस ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत थी, जिसने 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' के विकास में एक अहम भूमिका निभाई.
भारतीय सैन्य इतिहास में SSNT-1 कोर्स का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह 'इमरजेंसी कमीशन' काल के बाद का पहला प्रायोगिक बैच था. इनकी सफलता ने 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' प्रणाली की नींव रखी, जो आज भी भारतीय सेना के अधिकारी वर्ग को आकार देने का कार्य कर रही है.
लेकिन, उनकी यात्राएं युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई थी. SSNT-1 कोर्स के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, 'पाँच साल की सेवा के बाद केवल लगभग 40 प्रतिशत को ही परमानेंट कमीशन दिया गया. इससे बिना घबराए, कई लोगों ने खुद को नए सिरे से गढ़ा, 32 लोगों ने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, अन्य पैरामिलिट्री फ़ोर्स में शामिल हो गए, जबकि कुछ ने सफल सिविलियन करियर बनाए. फिर भी वर्दी में बने रिश्ते कायम रहे.'
अब अपनी अस्सी की उम्र में पहुँच चुके ये सभी लोग, अपनी 'डायमंड जुबली' मनाने के लिए देश की राजधानी में इकट्ठा हुए हैं. यह एक ऐसा मिलन है जो जितना भावुक करने वाला है, उतना ही प्रेरणादायक भी.
मानेकशॉ सेंटर, नेशनल वॉर मेमोरियल और आकाश एयर फ़ोर्स मेस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित इन समारोहों में पूरे भारत के साथ-साथ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से भी पूर्व सैनिक शामिल हुए हैं. इनमें से कई लोग अपने जीवनसाथी के साथ आए हैं, जिससे यह मिलन उनके लिए घर वापसी का एक बेहद निजी और आत्मीय अनुभव बन गया है.
दिलचस्प बात यह है कि कोर्समेट्स 110 से ज़्यादा मेंबर्स के डिजिटल नेटवर्क के जरिए इतने सालों से करीब से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा, 'महीने में होने वाले मीट-अप, हर हफ़्ते वर्चुअल कॉल और शेयर्ड ट्रैवल्स मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन से लेकर पूरे यूरोप में इंटरनेशनल ट्रिप्स तक ने भाईचारे को ज़िंदा रखा है.'
अभी का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन पहले हुए क्रूज रीयूनियन के बाद हो रहा है और इस साल के आखिर में चेन्नई में उनके पुराने स्कूल के विजिट के साथ खत्म होगा. ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, 'दिल्ली में एक भावुक पल देखने को मिलेगा जब पूर्व सैनिक नेशनल वॉर मेमोरियल में अपने 155 शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देंगे. इस मौके पर पूर्व सेना प्रमुख एनसी विज द्वारा एक यादगार ‘कॉफी टेबल बुक’ भी जारी की जाएगी.'
ब्रिगेडियर खन्ना ने आगे कहा,'कई लोगों के लिए, यह शायद उनका आखिरी बड़ा जमावड़ा हो सकता है लेकिन भावनाएं बहुत गहरी हैं, क्योंकि पुराने दोस्त फिर से मिलते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं और अपनी साझा विरासत का सम्मान करते हैं. युवा अधिकारियों के लिए संदेश सीधा-सा है सेवा को सालों में नहीं, बल्कि जज़्बे में मापा जाता है और कुछ रिश्ते, एक बार बन जाने के बाद, जिदगी भर कायम रहते हैं.'