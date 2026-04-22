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सेना के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों का पहला बैच सुनहरी यादें साझा करने के लिए फिर से मिला

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय सेना में पहली बार ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनने के 60 साल बाद सेना के अग्रणी एसएसएनटी-1 (SSNT-1) बैच का सफर आज पूरा हो गया. वे राष्ट्रीय राजधानी में उसी जोश और जज्बे के साथ फिर से एक साथ आए जिसने उनकी जवानी को परिभाषित किया था, भले ही उम्र के साथ उनके कदम अब धीमे पड़ गए हों. समय ने अपनी छाप छोड़ी है. कुछ लोग मुश्किल से चल पाते हैं, तो कुछ वर्षों और सेवा के बोझ को ढो रहे हैं, लेकिन आपसी भाईचारा अब भी वैसा ही है. ‘जोश’ अब भी बरकरार है, बुधवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बी.के. खन्ना ने कहा, जो इस समूह की साझा भावना को दर्शाता है. 24 अप्रैल, 1966 को युवा अधिकारियों के एक समूह ने मद्रास (वर्तमान में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी) स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से अपनी ट्रेनिंग पूरी की. यह उस ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत थी, जिसने 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' के विकास में एक अहम भूमिका निभाई. भारतीय सैन्य इतिहास में SSNT-1 कोर्स का एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह 'इमरजेंसी कमीशन' काल के बाद का पहला प्रायोगिक बैच था. इनकी सफलता ने 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' प्रणाली की नींव रखी, जो आज भी भारतीय सेना के अधिकारी वर्ग को आकार देने का कार्य कर रही है. लेकिन, उनकी यात्राएं युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई थी. SSNT-1 कोर्स के कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, 'पाँच साल की सेवा के बाद केवल लगभग 40 प्रतिशत को ही परमानेंट कमीशन दिया गया. इससे बिना घबराए, कई लोगों ने खुद को नए सिरे से गढ़ा, 32 लोगों ने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, अन्य पैरामिलिट्री फ़ोर्स में शामिल हो गए, जबकि कुछ ने सफल सिविलियन करियर बनाए. फिर भी वर्दी में बने रिश्ते कायम रहे.'