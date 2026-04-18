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Hajj 2026: जम्मू-कश्मीर से 435 यात्रियों का पहला बैच हज के लिए रवाना, श्रीनगर एयरपोर्ट पर एहराम बांधने का इंतजाम

जम्मू-कश्मीर से 435 यात्रियों का पहला बैच हज के लिए रवाना ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर से 234 पुरुषों और 201 महिलाओं समेत 435 जायरीनों (तीर्थयात्रियों) का पहला बैच शनिवार को हज 2026 के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर गया. हज यात्री यहां हज हाउस से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकले, जहां से वे तीन फ्लाइट्स में मदीना के लिए रवाना हुए. हज यात्रियों का रवाना होना 28 अप्रैल तक जारी रहेगा. हज हाउस और श्रीनगर एयरपोर्ट दोनों पर हज यात्रियों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं. हज हाउस में यात्रियों के सामान की चेकिंग के लिए चेक-इन काउंटर बनाए गए हैं, वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर एहराम (हज के दौरान पहना जाने वाला विशेष कपड़ा) बांधने का इंतजाम किया गया है. शनिवार की सुबह, हज जायरीनों के साथ आए सैकड़ों रिश्तेदार, पुरुष और बच्चे, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक (ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं) पढ़ रहे थे, जो तलबिया (हज के दौरान किया जाने वाला विशेष पाठ) की शुरुआत थी, यह एक पवित्र प्रार्थना है जिसे मुसलमान हज और उमराह की पवित्र यात्रा के दौरान पढ़ते हैं. इस साल भारत से 1,75,025 यात्री हज पर जा रहे हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर से 4,704 यात्री शामिल हैं. 2,200 महिला यात्रियों के अलावा, 13 महिला यात्री बिना महरम (पुरुष रिश्तेदार) के हज यात्रा पर जाएंगी. हज यात्रियों ने कहा कि वे प्रशासन और जम्मू-कश्मीर हज कमेटी की तरफ से किए गए इंतजामों से खुश हैं. हज यात्रियों के जाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, जबकि हज हाउस और एयरपोर्ट रोड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे.