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Hajj 2026: जम्मू-कश्मीर से 435 यात्रियों का पहला बैच हज के लिए रवाना, श्रीनगर एयरपोर्ट पर एहराम बांधने का इंतजाम

इस साल भारत से 1,75,025 यात्री हज पर जा रहे हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर से 4,704 यात्री शामिल हैं.

First batch of 435 pilgrims from Jammu and Kashmir Begins Journey for Hajj 2026 pilgrimage
जम्मू-कश्मीर से 435 यात्रियों का पहला बैच हज के लिए रवाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 1:28 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर से 234 पुरुषों और 201 महिलाओं समेत 435 जायरीनों (तीर्थयात्रियों) का पहला बैच शनिवार को हज 2026 के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर गया. हज यात्री यहां हज हाउस से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकले, जहां से वे तीन फ्लाइट्स में मदीना के लिए रवाना हुए. हज यात्रियों का रवाना होना 28 अप्रैल तक जारी रहेगा.

हज हाउस और श्रीनगर एयरपोर्ट दोनों पर हज यात्रियों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं. हज हाउस में यात्रियों के सामान की चेकिंग के लिए चेक-इन काउंटर बनाए गए हैं, वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर एहराम (हज के दौरान पहना जाने वाला विशेष कपड़ा) बांधने का इंतजाम किया गया है.

शनिवार की सुबह, हज जायरीनों के साथ आए सैकड़ों रिश्तेदार, पुरुष और बच्चे, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक (ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं) पढ़ रहे थे, जो तलबिया (हज के दौरान किया जाने वाला विशेष पाठ) की शुरुआत थी, यह एक पवित्र प्रार्थना है जिसे मुसलमान हज और उमराह की पवित्र यात्रा के दौरान पढ़ते हैं.

इस साल भारत से 1,75,025 यात्री हज पर जा रहे हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर से 4,704 यात्री शामिल हैं. 2,200 महिला यात्रियों के अलावा, 13 महिला यात्री बिना महरम (पुरुष रिश्तेदार) के हज यात्रा पर जाएंगी.

हज यात्रियों ने कहा कि वे प्रशासन और जम्मू-कश्मीर हज कमेटी की तरफ से किए गए इंतजामों से खुश हैं. हज यात्रियों के जाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, जबकि हज हाउस और एयरपोर्ट रोड पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे.

जम्मू और कश्मीर से आने वाले कुल तीर्थयात्रियों में से 1,000 दिल्ली से जाएंगे, जबकि 50 तीर्थयात्री मुंबई एयरपोर्ट से अपनी यात्रा शुरू करेंगे. बाकी श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना होंगे.

सऊदी अरब ने इस साल हज यात्रियों के लिए कई बदलाव किए हैं. नए नियमों में सख्त हेल्थ स्क्रीनिंग शामिल है, जिसके तहत गंभीर मेडिकल कंडीशन यानी बीमारी वाले कुछ आवेदकों को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है. मक्का में अजीजिया जैसी जगहों पर हज यात्रियों के लिए खुद खाना बनाने की सुविधा बंद कर दी गई है. इस बीच, पहली बार हज यात्रियों को निगरानी के लिए SIM-बेस्ड डेटा वाली स्मार्ट वॉच दी गई हैं, जो पहले के रिस्टबैंड की जगह लेंगी.

जम्मू और कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात कुरैशी ने कहा कि हज यात्रियों के सामान की सीमा 40 किलोग्राम से घटाकर 25 किलोग्राम कर दी गई है. उन्होंने कहा कि श्रीनगर में इमिग्रेशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद फ्लाइट्स दिल्ली में फ्यूल भरने के लिए रुकेंगी और मदीना के लिए रवाना होंगी.

हज के लिए आवेदन में आई कमी
हज 2023 के लिए 14,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे, जिनमें से 12,000 लोगों को लॉटरी से चुना गया था. तब से, जम्मू और कश्मीर में हज के लिए आवेदन में लगातार कमी आई है. 2024 में, 11,500 के तय कोटे के मुकाबले सिर्फ 7,800 आवेदन प्राप्त हुए. इसी तरह, हज 2025 के लिए 8,100 हज सीटों के मुकाबले कुल 4,300 हज आवेदन जमा किए गए. वहीं, इस साल, हज 2026 में, 7,900 के कोटे के मुकाबले जम्मू और कश्मीर से सिर्फ 4,704 यात्री हज पर जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में तीन साल में हज के लिए आवेदन में 64 प्रतिशत की गिरावट, जानें वजह

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