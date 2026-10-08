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मैड संधू हत्याकांड: पुलिस ने शूटर परमिंदर काका अहमदाबाद से किया अरेस्ट, मामले में हुई पहली गिरफ्तारी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड मामले शूटर परमिंदर काका गिरफ्तार ( ETV Bharat )

अहमदाबाद/अमृतसर: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है. गुजरात पुलिस की अहमदाबाद अपराध शाखा ने आरोपी शूटर परमिंदर उर्फ काका को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी 3 अक्टूबर को अमृतसर में हुई हत्या में शामिल था और घटना के बाद से गुजरात में छिपा हुआ था. इस गिरफ्तारी को मामले में अहम सफलता माना जा रहा है.

अहमदाबाद में गिरफ्तारी

रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद आरोपी परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद गुजरात भाग गया था. वह अहमदाबाद के एक होटल में छिपा हुआ था. उसकी लोकेशन का पता चलने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी गुजरात पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सहयोग से की गई. 7 अक्टूबर को दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया

7 अक्टूबर को अमृतसर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया था. अमृतसर पुलिस कमिश्नर हरमनवीर सिंह गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है.