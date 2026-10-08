मैड संधू हत्याकांड: पुलिस ने शूटर परमिंदर काका अहमदाबाद से किया अरेस्ट, मामले में हुई पहली गिरफ्तारी
3 अक्टूबर 2026 की शाम को अमृतसर के लोहारका रोड इलाके में मैड संधू की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी.
Published : October 8, 2026 at 5:47 PM IST
अहमदाबाद/अमृतसर: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है. गुजरात पुलिस की अहमदाबाद अपराध शाखा ने आरोपी शूटर परमिंदर उर्फ काका को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी 3 अक्टूबर को अमृतसर में हुई हत्या में शामिल था और घटना के बाद से गुजरात में छिपा हुआ था. इस गिरफ्तारी को मामले में अहम सफलता माना जा रहा है.
अहमदाबाद में गिरफ्तारी
रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद आरोपी परमिंदर काका उर्फ परमिंदर प्रसाद गुजरात भाग गया था. वह अहमदाबाद के एक होटल में छिपा हुआ था. उसकी लोकेशन का पता चलने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी गुजरात पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सहयोग से की गई.
7 अक्टूबर को दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया
7 अक्टूबर को अमृतसर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया था. अमृतसर पुलिस कमिश्नर हरमनवीर सिंह गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है.
मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2026 की शाम को अमृतसर के लोहारका रोड इलाके में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी. उन्होंने उन पर कई गोलियां चलाईं. वह एक पंजाबी इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर मशहूर थे. इंस्टाग्राम पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे. मैड संधू का खास अंदाज, रंगीन शर्ट और सनग्लासेस काफी पॉपुलर थे.
करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई
प्रत्यक्षदर्शी जिया संधू के मुताबिक हमलावरों ने अपने चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे. एक युवक मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा, जबकि दूसरा शूटर आगे बढ़ा और बहुत करीब से संधू पर अंधाधुंध फायरिंग की. बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई. हमले के बाद हमलावर मोटरसाइकिल से लोहारका रोड होते हुए गांव की ओर फरार हो गए.
मैड संधू मेकअप और फैशन के लिए जाने जाते थे
मैड संधू सोशल मीडिया पर मेकअप आर्टिस्ट, फैशन स्टाइलिस्ट और इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक्टिव थे. वह मेकअप आर्टिस्टी और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखते थे. उन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट और फैशन चॉइस को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था. हालांकि, वह हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से कहते थे कि अगर कोई उनके बारे में बुरा कहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी को अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का अधिकार है.
ये भी पढ़ें: पिता ने बेटी को जान से मारा, AI ने आरोपी से कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है...पुलिस को बताओ