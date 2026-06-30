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केरल में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार सिर्फ महिलाओं ने मप्पिला कोलकाली नृत्य की प्रस्तुति दी

केरल के कोझिकोड में पहली बार 27 महिलाओं के ग्रुप ने मप्पिला कोलकाली नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसे खूब सराहा गया है.

First All-Women Mappila Kolkali Troupe debut performance in Kozhikode Kerala
केरल में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार सिर्फ महिलाओं ने मप्पिला कोलकाली नृत्य की प्रस्तुति दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 4:01 PM IST

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कोझिकोड (केरल): केरल के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया है. राज्य के पहले सिर्फ महिलाओं वाले मप्पिला कोलकाली ग्रुप (Mappila Kolkali troupe) ने कोझिकोड के अनाकुलम कल्चरल सेंटर में अपनी पहली प्रस्तुति दी, जिससे इस मार्शल लोक कला में सदियों पुरानी पुरुषों की परंपरा टूट गई. मप्पिला कोलकाली केरल के उत्तरी मालाबार इलाके के मुस्लिम (मप्पिला) समुदाय का किया जाने वाला एक पारंपरिक स्टिक डांस (छड़ी नृत्य) है.

27 महिलाओं के ग्रुप में 32 से 64 साल की उम्र की होममेकर और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी शामिल थीं. उन्होंने अपने कदमताल (Rhythmic footwork), बचाव के पैंतरे, लड़ाई के तरीके, आगे की छलांग, स्टिक स्ट्राइक और बचने की चालों से दर्शकों का मन मोह लिया. इस अनोखी प्रस्तुति के जरिये उन्होंने जबरदस्त शारीरिक फुर्ती और अनुशासन दिखाया.

यह प्रस्तुति वज्र जुबली फेलोशिप प्रोग्राम (Vajra Jubilee Fellowship Programme) के हिस्से के तौर पर आयोजित की गई थी, जिसे केरल सरकार के सांस्कृतिक मामलों का विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग ने संयुक्त रूप से कोझिकोड नगर निगम के समर्थन से किया.

मप्पिला कोलकाली नृत्य की प्रस्तुति देने वाली महिलाओं का समूह
मप्पिला कोलकाली नृत्य की प्रस्तुति देने वाली महिलाओं का समूह (ETV Bharat)

महिलाओं ने अनाकुलम कल्चरल सेंटर में मुहम्मद जनीश गुरुक्कल के मार्गदर्शन में दो महीने का गहन प्रशिक्षण लिया. गुरुक्कल 22 साल से लोगों को इस नृत्य का प्रशिक्षण देते हैं और जाने-माने कोलकाली मास्टर्स यासिर कुरिक्कल और कोया कप्पड़ के शिष्य हैं.

जनीश गुरुक्कल ने कहा कि ग्रुप को ट्रेनिंग देना एक मुश्किल लेकिन फलदायक अनुभव था, क्योंकि मप्पिला कोलकाली के लिए काफी शारीरिक सहनशक्ति, फुर्ती और समन्वय की जरूरत होती है. उन्होंने कहा, "शुरुआती चरण में, प्रतिभागियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें याददाश्त की कमी, उम्र से जुड़ी शारीरिक बाध्यताएं, जोड़ों का दर्द और सांस लेने में दिक्कत शामिल थी. इस बात पर शक था कि क्या वे मुश्किल कदमों की चाल, बचाव संबंधी अवरोध, बचने वाली चालें और परिवर्तन में माहिर हो पाएंगीं. हालांकि, हफ्ते में दो बार, दिन में दो घंटे अनुशासित ट्रेनिंग करके, उन्होंने कमाल की लचीलापन और आत्मविश्वास हासिल किया."

मप्पिला कोलकाली नृत्य करती महिलाएं
मप्पिला कोलकाली नृत्य करती महिलाएं (ETV Bharat)

ग्रुप की सदस्य शमीना ने याद किया कि सीखने की प्रक्रिया शारीरिक रूप से बहुत मेहनत वाली थी, प्रैक्टिस के दौरान गलती से डंडों से लगने के कारण कई प्रतिभागियों के सिर और पैर में हल्की चोटें आईं. उन्होंने कहा, "मुश्किलों और इस बात पर हमारे शुरुआती शक के बावजूद कि हम यह कला सीख पाएंगे या नहीं, हमने कड़ी मेहनत की. अपनी पहली प्रस्तुति सफलतापूर्वक पूरा करने से हमें बहुत खुशी मिली है."

ग्रुप ने 30 मिनट का परफॉर्मेंस दिया, जिसमें पारंपरिक कोरियोग्राफिक सीक्वेंस (डांस स्टेप्स) थे, जिसे बड़ी संख्या में दर्शकों, खासकर महिलाओं और बच्चों ने खूब सराहा.

एक और प्रतिभागी, इंदिरा टीचर, जो 34 साल के टीचिंग करियर से रिटायर होने के बाद ग्रुप में शामिल हुईं, ने इस अनुभव को बहुत अच्छा बताया. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा से पारंपरिक सांस्कृतिक कलाओं को सीखना और उनमें हिस्सा लेना चाहती थी. जनीश गुरुक्कल के मार्गदर्शन में, मुझे बहुत खुशी और आध्यात्मिक संतुष्टि मिली. मुझे उम्मीद है कि मैं इस कला को सीखना और परफॉर्म करना जारी रखूंगी."

मप्पिला कोलकाली (Mappila Kolkali) का केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट कलारिपयट्टू (Kalaripayattu) के एक लड़ाई वाले हिस्से, कोलथारी (Kolthari) से गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव है. इसके मूवमेंट कलारीपयट्टू के पोज और कदमताल पर आधारित हैं. परंपरा के अनुसार, मप्पिला कोलकाली के आधुनिक रूप को 19वीं सदी में कन्नूर में अरक्कल अली राजा के राज्याभिषेक समारोह के लिए हिंदू मुक्कुवा समुदाय के कलारी विशेषज्ञ पैथल मरक्कन ने बनाया था.

पारंपरिक रूप से यह परफॉर्मेंस अल्लाह, पैगंबर मुहम्मद और सूफी संतों की तारीफ में भक्ति गीतों से शुरू होती है. कई प्रदर्शन कला के उलट, मप्पिला कोलकाली में कोई संगीत वाद्ययंत्र इस्तेमाल नहीं होता. इसके बजाय, कलाकार खुद पारंपरिक मप्पिला गीत और मलप्पट्टू गाते हैं और साथ में छड़ी भी घुमाते हैं. पारंपरिक रूप से, इस कला की प्रस्तुति सिर्फ पुरुष ही करते हैं जो पारंपरिक मालाबार मुस्लिम कपड़े पहनते हैं, जिसमें सफेद मुंडू, बनियान, कमर का पट्टा और पगड़ी होती है.

मप्पिला कोलकाली नृत्य का प्रशिक्षण लेती महिलाएं
मप्पिला कोलकाली नृत्य का प्रशिक्षण लेती महिलाएं (ETV Bharat)

केरल मशहूर पय्यन्नूर कोलकाली का भी घर है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना है. इसके प्रसिद्ध चरदुकुथी कोलकली (Charadu Kuthi Kolkali) संस्करण में कलाकार कृषि, पशुपालन और भगवान कृष्ण के दिव्य कारनामों पर केंद्रित गीतों के साथ लय में जटिल रस्सी पैटर्न बुनते और खोलते हैं. मप्पिला कोलकली के उलट, पयन्नूर कोलकली में लंबे समय से महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं.

इसलिए, कोझिकोड की महिलाओं की पहली प्रस्तुति, मप्पिला कोलकाली के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

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