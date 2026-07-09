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'सुहागरात एक्सप्रेस': AC कोच के केबिन को 'हनीमून थीम' पर सजाया, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

'सुहागरात एक्सप्रेस': AC कोच के केबिन को 'हनीमून थीम' पर सजाया, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस ( Screengrab )

हैदराबाद: नंदीग्राम एक्सप्रेस (11002) में फर्स्ट AC कोच में केबिन को 'हनीमून थीम' की तर्ज पर सजाने की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. इस घटना पर जोक्स और मीम्स की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस घटना पर तंज कसा, तो किसी ने मजाक में ट्रेन को "सुहागरात एक्सप्रेस" या "हनीमून ऑन व्हील्स" नाम दिया. यह घटना 6 जुलाई को नांदेड़-मुंबई नंदीग्राम एक्सप्रेस (11002) में हुई. फर्स्ट एसी कोच में यात्रा कर रहे कपल ने सफर को यादगार बनाने के लिए अपने केबिन को 'हनीमून थीम' की तरह सजवाया. डिब्बे को गुब्बारों, फूलों और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था. साथ ही "आई लव यू" संदेश भी लिखा था. इस तरह ट्रेन के कोच को रोमांटिक माहौल में बदल दिया गया था. हालांकि, किसी ने ट्रेन के कोच में रोमांटिक डेकोरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो कुछ ही समय में चर्चा का विषय बना गया. इस वीडियो को रेलवे के संज्ञान में भी लाया गया. इसके बाद रेलवे ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. साथ ही डेकोरेटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. भारतीय रेलवे ने इसे एसी प्रथम श्रेणी कोच की सुरक्षा में चूक का मामला बताया है.