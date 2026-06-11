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दिल्ली के पश्चिम विहार में गुरु रंधावा जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर मची भगदड़

बताया कि हमलावरों ने जिम के शीशे वाले हिस्से पर कई राउंड गोलियां बरसाईं और मौके से फरार हो गए. मामले में जांच शुरू..

जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग
जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 12:10 PM IST

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नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के पॉश इलाके पश्चिम विहार में गुरुवार सुबह जिम को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित ने ली है, जिससे मामला जबरन रंगदारी वसूली से जुड़ा होने का अंदेशा जताया जा रहा है.

वारदात सुबह पश्चिम विहार ईस्ट थाना क्षेत्र के पुष्कर एन्क्लेव स्थित 24 HS फिटनेस जिम के बाहर हुई. सुबह जब लोग जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने जिम को निशाना बनाया. हमलावरों ने अपने चेहरों को कपड़े से ढक रखा था. उन्होंने जिम के शीशे वाले हिस्से पर कई राउंड गोलियां बरसाईं और मौके से फरार हो गए. गनीमत यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. हालांकि घटना से जिम में लोग सहम गए और भगदड़ मच गई.

पुलिस महकमे में हड़कंप, जांच तेज: जिम पर गोलीबारी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी व स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है और क्राइम व फोरेंसिक टीमों ने मौके से सबूत और खाली कारतूस इकट्ठा कर लिए हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जिम के मालिक से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें पहले से कोई रंगदारी या धमकी भरी कॉल आई थी.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस: डीसीपी आउटर हरेश्वर स्वामी के मुताबिक, पश्चिम विहार ईस्ट थाने को पुष्कर एन्क्लेव स्थित 24 HS फिटनेस जिम के बाहर फायरिंग की पीसीआर कॉल मिली थी. घटना में दो नकाबपोश बाइक सवारों ने जिम के शीशे पर कुछ राउंड फायरिंग की. फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ है. मामले में उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जिले की कई टीमों का गठन किया गया है. हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस जिम व उसके आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है.

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दिल्ली में जिम के बाहर फायरिंग
FIRING ON GURU RANDHAWA GYM DELHI
FIRING OUTSIDE GYM IN DELHI
FIRING OUTSIDE GYM IN DELHI

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