CM फडणवीस की सभा से पहले BJP उम्मीदवार के दफ्तर पर फायरिंग, सुरक्षाकर्मी घायल
एसीपी शैलेश काले ने बताया कि अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
Published : December 17, 2025 at 5:04 PM IST
ठाणे (महाराष्ट्र): अंबरनाथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बस दो दिन बाकी हैं, ऐसे में एक चौंकाने वाली घटना हुई है. कुछ अज्ञात लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन वालेकर के ऑफिस पर फायरिंग कर दी. हमले में सुरक्षाकर्मी के घायल होने की सूचना है. इस घटना ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. इलाके में डर का माहौल है.
कैसे हुआ हमलाः
मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 1 बजे की घटना है. BJP कैंडिडेट पवन वालेकर अंबरनाथ वेस्ट के नवीन भिंडी पाड़ा इलाके में अपने ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे. उसी समय बाइक पर सवार दो अनजान लोगों ने ऑफिस की तरफ चार राउंड फायरिंग की. पूरी वारदात कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. हमलावर हेलमेट और मास्क पहने नजर आ रहे हैं.
सीएम की सभा से पहले सुरक्षा पर सवालः
आज अंबरनाथ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग होनी है. मुख्यमंत्री के आगमन और चुनाव से ठीक पहले हुई इस फायरिंग ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना के बाद से पूरे अंबरनाथ और बदलापुर इलाके में तनाव और डर का माहौल है.
क्या कहती है पुलिसः
एसीपी शैलेश काले ने बताया कि अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का अनुमान है कि यह फायरिंग इलाके में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से की गई है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच, अंबरनाथ और बदलापुर पुलिस की टीमें काम कर रही हैं.
सुरक्षाकर्मी को बनाया निशानाः
हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियां सीधे कार्यालय के कांच पर लगीं. फायरिंग की आवाज सुनकर जैसे ही वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बाहर आया, हमलावरों ने उसकी तरफ भी गोलियां चला दीं. इस हमले में सुरक्षाकर्मी घायल हो गया है.
बीजेपी ने दिया धरनाः
इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र पवार और अन्य कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने में धरना दिया. बीजेपी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस को कुछ संदिग्धों के नाम बताए हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रही है.
इसे भी पढ़ेंः