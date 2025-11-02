कपूरथला में जिला परिषद उपाध्यक्ष पर फायरिंग, बाल-बाल बचे हरजिंदर सिंह जिंदा
Published : November 2, 2025 at 7:14 PM IST
कपूरथलाः पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी हलके के गांव शाहजहानपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जिला परिषद के उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह जिंदा पर दो नकाबपोश युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. वे भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. घटना में कोई घायल नहीं हुआ. इलाके में दहशत का माहौल है.
घटना शनिवार रात की है. हरजिंदर सिंह जिंदा ने घटना का ब्योरा देते हुए बताया कि रात का खाना खाने के बाद वे घर की गली में सैर कर रहे थे. अचानक दो नकाबपोश युवक मोटरसाइकिल पर आए और बिना कुछ कहे उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. उन्होंने तुरंत भागकर जान बचाई. मौके पर पहुंची पुलिस को छह खाली कारतूस मिले हैं.
घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर लोधी सब-डिवीजन की पुलिस तुरंत हरकत में आई. मौके पर एएसपी धीरेंद्र वर्मा, थाना सुल्तानपुर लोधी की एसएचओ इंस्पेक्टर सोनमदीप कौर, चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह और पुलिस पार्टी पहुंची. जांच टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए. चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने बताया कि मौके से छह खाली कारतूस बरामद हुए हैं.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे हमलावरों की पहचान जल्द हो सकेगी. पंजाब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाने की बात कही जा रही है. कारतूसों की जांच से हथियार की जानकारी मिल सकती है. हमलावरों की मोटरसाइकिल की तलाश भी की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
यह घटना राज्य में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रही है. लोगों का कहना है कि हरजिंदर सिंह अक्सर गांवों में सक्रिय रहते हैं. पुलिस पुरानी दुश्मनी और राजनीतिक रंजिश दोनों ही एंगल पर जांच कर रही है. हरजिंदर सिंह ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए.
