ETV Bharat / bharat

कपूरथला में जिला परिषद उपाध्यक्ष पर फायरिंग, बाल-बाल बचे हरजिंदर सिंह जिंदा

कपूरथलाः पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी हलके के गांव शाहजहानपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जिला परिषद के उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह जिंदा पर दो नकाबपोश युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. वे भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. घटना में कोई घायल नहीं हुआ. इलाके में दहशत का माहौल है.

घटना शनिवार रात की है. हरजिंदर सिंह जिंदा ने घटना का ब्योरा देते हुए बताया कि रात का खाना खाने के बाद वे घर की गली में सैर कर रहे थे. अचानक दो नकाबपोश युवक मोटरसाइकिल पर आए और बिना कुछ कहे उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. उन्होंने तुरंत भागकर जान बचाई. मौके पर पहुंची पुलिस को छह खाली कारतूस मिले हैं.

घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानपुर लोधी सब-डिवीजन की पुलिस तुरंत हरकत में आई. मौके पर एएसपी धीरेंद्र वर्मा, थाना सुल्तानपुर लोधी की एसएचओ इंस्पेक्टर सोनमदीप कौर, चौकी इंचार्ज मलकीत सिंह और पुलिस पार्टी पहुंची. जांच टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए. चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने बताया कि मौके से छह खाली कारतूस बरामद हुए हैं.