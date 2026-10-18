ETV Bharat / bharat

मुंबईः जुहू में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग! बाल-बाल बचे अभिनेता, ड्राइवर सहित दो जख्मी

मुंबई के जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है. पुलिस के अनुसार टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं.

Tiger Shroff firing incident
फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ. (File) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2026 at 8:25 PM IST

|

Updated : October 18, 2026 at 9:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चली है. राहत की बात यह है कि टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. इस घटना में ड्राइवर और उनके साथ रहे एक अन्य व्यक्ति जख्मी है. उनका इलाज चल रहा है. मुंबई पुलिस के डीसीपी ने इस घटना की पुष्टि की है. उनके अनुसार, जुहू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई. टाइगर श्रॉप की गाड़ी पर गोली चलायी गयी थी.

"शाम करीब 7:00 बजे एक्टर टाइगर श्रॉफ को टारगेट करके फायरिंग की घटना हुई. टाइगर श्रॉफ खुद सुरक्षित हैं. उनके ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं और अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. घटना की जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई हैं. टाइगर श्रॉफ को कोई गोली नहीं लगी. आगे की जांच चल रही है." - मोहित गर्ग, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई पुलिस

CM देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन करके एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के बारे में पूछा. उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तेजी से जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई इस फायरिंग के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक पारा गरमा गया है. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने राज्य की महायुति सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गुस्से में सवाल उठाया है, "आखिर मुंबई में चल क्या रहा है?"

सचिन सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा करते हुए हालिया घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और कई फिल्म अभिनेताओं व निर्माताओं को मिल रही लगातार धमकियों का हवाला दिया. सावंत ने आरोप लगाया कि मुंबई में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है.

कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने महायुति सरकार को घेरने के चक्कर में बिहार राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर एक विवादित तंज कस दिया है. सावंत ने लिखा-"राज्य के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यह कहना पड़ेगा कि -बिहार इससे बेहतर है." अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में कांग्रेस नेता का यह बयान बिहार राज्य की छवि को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है.

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : October 18, 2026 at 9:41 PM IST

TAGGED:

टाइगर श्रॉफ फायरिंग
टाइगर श्रॉफ पर गोली चली
टाइगर श्रॉफ सुरक्षित
मुंबई फिल्म अभिनेता फायरिंग
TIGER SHROFF FIRING INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.