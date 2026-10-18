मुंबईः जुहू में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग! बाल-बाल बचे अभिनेता, ड्राइवर सहित दो जख्मी
मुंबई के जुहू में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है. पुलिस के अनुसार टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं.
Published : October 18, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 9:41 PM IST
मुंबई: फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चली है. राहत की बात यह है कि टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. इस घटना में ड्राइवर और उनके साथ रहे एक अन्य व्यक्ति जख्मी है. उनका इलाज चल रहा है. मुंबई पुलिस के डीसीपी ने इस घटना की पुष्टि की है. उनके अनुसार, जुहू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई. टाइगर श्रॉप की गाड़ी पर गोली चलायी गयी थी.
"शाम करीब 7:00 बजे एक्टर टाइगर श्रॉफ को टारगेट करके फायरिंग की घटना हुई. टाइगर श्रॉफ खुद सुरक्षित हैं. उनके ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं और अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. घटना की जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई हैं. टाइगर श्रॉफ को कोई गोली नहीं लगी. आगे की जांच चल रही है." - मोहित गर्ग, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई पुलिस
#WATCH | Mumbai | Firing incident involving actor Tiger Shroff | DCP Mohit Garg says, "This incident took place around 7 o'clock. Some unknown individuals arrived at the scene and opened fire on Mr. Tiger Shroff as he was leaving after concluding a private event. Mr. Tiger Shroff did not sustain any gunshot injuries; he is completely safe. Two people were injured in the incident: one is his driver, Mr. Firdaus, who sustained an injury to his hand—according to the latest information, he is out of danger. The second person injured is Mr. Chauhan, who is currently undergoing treatment. Recognizing the seriousness of the incident, the Mumbai Police have deployed a sufficient number of teams, with various branches involved in the investigation. A forensic team has conducted a preliminary analysis. Further relevant information will be conveyed to you as it becomes available"— ANI (@ANI) October 18, 2026
CM देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन करके एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के बारे में पूछा. उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तेजी से जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई इस फायरिंग के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक पारा गरमा गया है. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने राज्य की महायुति सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गुस्से में सवाल उठाया है, "आखिर मुंबई में चल क्या रहा है?"
सचिन सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा करते हुए हालिया घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और कई फिल्म अभिनेताओं व निर्माताओं को मिल रही लगातार धमकियों का हवाला दिया. सावंत ने आरोप लगाया कि मुंबई में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है.
#WATCH | Mumbai | Forensic team collects evidence from the spot where a firing incident occurred involving actor Tiger Shroff. He is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police Mumbai Police have formed a total of 15 teams to investigate the incident. Two people were injured in the firing, one of whom is Tiger Shroff’s driver, Firdosh; he sustained a gunshot wound to his left arm: Mumbai Police— ANI (@ANI) October 18, 2026
कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने महायुति सरकार को घेरने के चक्कर में बिहार राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर एक विवादित तंज कस दिया है. सावंत ने लिखा-"राज्य के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यह कहना पड़ेगा कि -बिहार इससे बेहतर है." अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में कांग्रेस नेता का यह बयान बिहार राज्य की छवि को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है.
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