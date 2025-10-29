ETV Bharat / bharat

पंजाब में AAP नेता को सिर में मारी गोली, चंडीगढ़ के पूर्व DSP दिलशेर चंदेल पर लगे आरोप

श्री आनंदपुर साहिब (रूपनगर): पंजाब में गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा पर फायरिंग हुई है. इस गोलीबारी में आप नेता घायल हो गए. इस गोलीकांड का आरोप चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल पर लगा है. पुलिस के मुताबिक, मामला संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद का बताया जा रहा है.

खबरों के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा एक समारोह में शामिल होने गए थे. गोलीबारी की आवाज सुनते हुए हड़कंप मच गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. वहीं इस गोलीकांड को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है.

पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल पर लगा आरोप

इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं पुलिस अधीक्षक गुरदीप सिंह गोसल के मुताबिक, श्री आनंदपुर साहिब के गांव अगमपुर में चल रहे एक समारोह के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल और दो अन्य व्यक्तियों ने नितिन नंदा पर अंधाधुंध गोलीबारी की. इस दौरान एक गोली नितिन नंदा के सिर में लगी और वह घायल हो गए.

घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय एसएचओ और डीएसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. इस गोलीबारी के केस में चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह, राम कुमार और एक अन्य व्यक्ति को नामजद किया गया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.