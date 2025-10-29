पंजाब में AAP नेता को सिर में मारी गोली, चंडीगढ़ के पूर्व DSP दिलशेर चंदेल पर लगे आरोप
आप नेता नितिन नंदा और चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.
Published : October 29, 2025 at 8:13 PM IST
श्री आनंदपुर साहिब (रूपनगर): पंजाब में गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा पर फायरिंग हुई है. इस गोलीबारी में आप नेता घायल हो गए. इस गोलीकांड का आरोप चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल पर लगा है. पुलिस के मुताबिक, मामला संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद का बताया जा रहा है.
खबरों के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी के नेता नितिन नंदा एक समारोह में शामिल होने गए थे. गोलीबारी की आवाज सुनते हुए हड़कंप मच गया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. वहीं इस गोलीकांड को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है.
पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल पर लगा आरोप
इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं पुलिस अधीक्षक गुरदीप सिंह गोसल के मुताबिक, श्री आनंदपुर साहिब के गांव अगमपुर में चल रहे एक समारोह के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल और दो अन्य व्यक्तियों ने नितिन नंदा पर अंधाधुंध गोलीबारी की. इस दौरान एक गोली नितिन नंदा के सिर में लगी और वह घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय एसएचओ और डीएसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. इस गोलीबारी के केस में चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर सिंह, राम कुमार और एक अन्य व्यक्ति को नामजद किया गया है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.
घायल आप नेता के सिर में पीछे की तरफ गोली लगी है, जबकि दो अन्य गोलियां चूक गईं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी की जा रही है. एसपी गुरदीप सिंह गोसल ने बताया कि, नितिन नंदा और चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.
डॉक्टर ने कहा, नितिन नंदा की हालत स्थिर
वहीं, श्री आनंदपुर साहिब के सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया, 'नितिन नंदा को घायल अवस्था में अस्पताल में लाया गया. उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. डॉक्टर ने बताया कि, नितिन नंदा की हालत फिलहाल स्थिर है और खतरे से बाहर हैं.
