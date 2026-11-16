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दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के पास फायरिंग, इलाके में मची अफरा-तफरी

सोनिया विहार में गोलीबारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में दिल्ली सरकार के मंत्री और करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है. दरअसल, सोनिया विहार में हुई फायरिंग में सभापुर निवासी शोभाराम चौधरी गोली लगने से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को सोनिया विहार के जीरो पुश्ते के पास स्थित इलाके में कई राउंड फायरिंग होने की घटना सामने आई. जिस जगह पर यह गोलीबारी हुई, वह मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय से करीब 50 मीटर की ही दूरी पर है. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.