घाघरा बटालियन कैंप में गोलीकांड : थप्पड़ के बदले दी मौत, आरोपी जवान गिरफ्तार
घाघरा बटालियन कैंप में जवान की गोली मारकर हत्या की गई है. आरोपी मृतक का दोस्त ही है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 22, 2025 at 4:35 PM IST
खैरागढ़ : घाघरा गांव स्थित बटालियन कैंप में जवान की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है.एएसपी नितेश कुमार गौतम के मुताबिक 21 दिसंबर की रात को कैंप परिसर में एक जवान की गोली लगने से मौत हुई थी.इस मामले में पुलिस ने बटालियन के ही जवान अरविंद गौतम को गिरफ्तार किया है.अरविंद गौतम ने ही जवान सोमवीर सिंह उर्फ सोमवीर जाट को आपसी विवाद के बाद गोली मारी थी.
मामूली बात पर गोली मारकर हत्या
एएसपी के अनुसार मृतक जवान की पहचान सोमवीर सिंह उर्फ सोनवीर जाट के रूप में हुई है जबकि आरोपी आरक्षक अरविंद गौतम है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोमवीर और आरोपी अरविंद गौतम के बीच आपस में मित्रता थी. लेकिन रविवार शाम को सोमवीर ने अरविंद को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया था.थप्पड़ मारने की घटना के बाद से ही अरविंद ने सोमवीर से बदला लेने की ठानी.
थप्पड़ ने बना दिया कातिल
घटना की रात आरोपी आरक्षक अरविंद गौतम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात था. इसी दौरान रात करीब 12 बजे उसने अपनी इंसास राइफल से सोमवीर पर एक राउंड फायर कर दिया. गोली सोमवीर के हाथ को चीरती हुई उसके चेहरे पर लगी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कैंप परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया.पुलिस ने घटना में मर्ग कायम कर आरोपी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की है.
शाम को दोनों के बीच में छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ. इस विवाद को लेकर सोमवीर सिंह ने झापड़ मार दिया था, उसी बात को लेकर अरविंद गौतम ने द्वेष पाला हुआ था. पेट्रोलिंग में ड्यूटी के दौरान रात 12 के आसपास इंसाफ रायफल से अरविंद ने सोमवीर पर गोली चला दी.चेहरे पर गोली लगने के कारण सोमवीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने मर्ग कायम करके FIR दर्ज की है- नितेश कुमार गौतम, एएसपी
एएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर गातापार थाना में रखा गया है. घटना में इस्तेमाल हथियार ड्यूटी से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन विवेचना जारी है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्षता और गंभीरता से की जा रही है. सभी तथ्यों और साक्ष्यों के सामने आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. घटना ने बटालियन कैंप की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था और आपसी विवादों के प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.
