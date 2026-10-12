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बिहार में थाना परिसर के अंदर सर्विस रायफल से फायरिंग, होमगार्ड जवान की मौत

संदेश थाना परिसर में देर रात फायरिंग ( ETV Bharat )

भोजपुर : बिहार के भोजपुर में संदेश थाना परिसर के अंदर फायरिंग हुई है. देर रात गोली लगने से 25 साल के होमगार्ड जवान मोनल कुमार राय की मौत हो गई. मृत होमगार्ड जवान सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव निवासी प्रेम शंकर राय के पुत्र थे. एसबी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गोली जवान के सीने में लगी थी.

थाना परिसर में चली गोली होमगार्ड जवान की मौत

घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से जख्मी जवान को संदेश रेफरल अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आरा रेफर कर दिया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में जवान की मृत्यु हो गई. आरा शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल ले जाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. भोजपुर एसपी ने की होमगार्ड जवान के मौत की पुष्टि भोजपुर एसपी ने बताया कि, संदेश थाना परिसर में जो होमगार्ड का बैरक है, वहां पर मोनल कुमार राय नाम के होमगार्ड जवान को फायरिंग में उनके सीने में गोली लगी है. घटना के बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है. घटना की जांच की जा रही है. जहां घटना हुई उस बैरक की भी जांच हो रही है और जिस हथियार से गोली चली है, उसे जब्त कर लिया है. एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए है. पोस्टमार्टम, एफएसएल और हमारी रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकेगा कि क्या हुआ है? मौके पर पहुंचे भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित (ETV Bharat) ''यह एक्सिडेंटल फायर है या हत्या है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. लेकिन बैरक में जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उन्होंने जो बताया है कि उस पर जांच की जा रही है. जिसकी बंदूक से गोली चली है और जिनकी हत्या हुई है दोनों एक ही पंचायत के रहने वाले थे. पहले से विवाद की कोई बात सामने नहीं आई है.'' - अवधेश दीक्षित, भोजपुर एसपी