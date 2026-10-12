बिहार में थाना परिसर के अंदर सर्विस रायफल से फायरिंग, होमगार्ड जवान की मौत
भोजपुर के संदेश थाना परिसर में देर रात फायरिंग हुई, जिसमें होमगार्ड जवान की गोली लगने से मौत हो गई. साथी फरार है. रिपोर्ट- आलोक
Published : October 12, 2026 at 8:37 AM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर में संदेश थाना परिसर के अंदर फायरिंग हुई है. देर रात गोली लगने से 25 साल के होमगार्ड जवान मोनल कुमार राय की मौत हो गई. मृत होमगार्ड जवान सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव निवासी प्रेम शंकर राय के पुत्र थे. एसबी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गोली जवान के सीने में लगी थी.
थाना परिसर में चली गोली होमगार्ड जवान की मौत
घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से जख्मी जवान को संदेश रेफरल अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आरा रेफर कर दिया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में जवान की मृत्यु हो गई. आरा शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल ले जाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
भोजपुर एसपी ने की होमगार्ड जवान के मौत की पुष्टि
भोजपुर एसपी ने बताया कि, संदेश थाना परिसर में जो होमगार्ड का बैरक है, वहां पर मोनल कुमार राय नाम के होमगार्ड जवान को फायरिंग में उनके सीने में गोली लगी है. घटना के बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है. घटना की जांच की जा रही है. जहां घटना हुई उस बैरक की भी जांच हो रही है और जिस हथियार से गोली चली है, उसे जब्त कर लिया है. एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए है. पोस्टमार्टम, एफएसएल और हमारी रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकेगा कि क्या हुआ है?
''यह एक्सिडेंटल फायर है या हत्या है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. लेकिन बैरक में जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उन्होंने जो बताया है कि उस पर जांच की जा रही है. जिसकी बंदूक से गोली चली है और जिनकी हत्या हुई है दोनों एक ही पंचायत के रहने वाले थे. पहले से विवाद की कोई बात सामने नहीं आई है.'' - अवधेश दीक्षित, भोजपुर एसपी
हादसा या हत्या? जांच कर रही पुलिस
बताया जा रहा है कि गोली थ्री नॉट थ्री सर्विस रायफल से चली है. गोली चलने के बाद संबंधित साथी जवान के फरार होने की बात सामने आई है. थाना परिसर के भीतर हुई इस फायरिंग की घटना से पुलिस महकमे और स्थानीय इलाके में हड़कंप मच गया.
FSL की टीम जुटा रही साक्ष्य
पुलिस ये जांच कर रही है ये गोली हादसे के चलते चली है या फिर चलाई गई है. घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित समेत होमगार्ड कमांडेंट सुभाष सिंह और नगर थानाध्यक्ष देवराज राय पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया है और मामले से जुड़ी राइफल को जब्त कर लिया गया है. साक्ष्य जुटाने के लिए FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.
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