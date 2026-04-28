बिहार में कार्यपालक अधिकारी की गोली मारकर हत्या, नगर परिषद के सभापति को भूना
बिहार में अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है. सरकारी कार्यालय में घुसकर अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई है.
Published : April 28, 2026 at 7:55 PM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में मंगलवार को सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज कार्यालय में दिनदहाड़े अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौत हो गई है. वहीं नगर सभापति राज कुमार गुड्डू गंभीर रूप से जख्मी हैं.
सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में गोलीबारी : प्रत्यक्षदर्शी रंजीत कुमार ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में उस समय चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) अपने कक्ष में बैठे हुए थे. कार्यालय में अन्य लोग भी मौजूद थे, जबकि स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य भी अंदर बैठे थे. इसी दौरान अचानक तीन से पांच की संख्या में अपराधी बाइक से पहुंचे और सीधे कार्यालय के भीतर घुस आए.
''अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोली चलने की आवाज सुनते ही कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई. हम सभी लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े. वहां देखा कि चेयरमैन और ईओ गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े थे. इसके बाद हमलोगों ने दोनों घायलों को तत्काल उठाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.''- रंजीत कुमार, प्रत्यक्षदर्शी
कार्यपालक पदाधिकारी की मौत : घटना की जानकारी सुल्तानगंज थाना की पुलिस को दी गई. जानकारी मिलने पर एसएसपी प्रमोद यादव, प्रशिक्षु एसएसपी सायम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों घायलों को एंबुलेंस के द्वारा बेहतर ईलाज के लिए मायागंज भेज दिया गया. कहा जा रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद को तीन गोली पूरे शरीर में मारी गई थी. भागलपुर जाने के क्रम मौत हो गई.
पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम! : नगर सभापति राज कुमार गुड्डू को सिर में गोली मारी गई है. उनकी भी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है. सूत्रों से मिलीं जानकारी के अनुसार, नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति और उपसभापति की पुरानी रंजिश होने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है.
SSP ने दी पूरी जानकारी : एसएसपी प्रमोद यादव ने बताया कि लगभग 4 बजे सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू एवं कार्यपालक पदाधिकारी अपने चेंबर में मौजूद थे. इसी दौरान तीन अपराधी वहां पहुंचे और सीधे सभापति के पास जाकर उन पर गोली चला दी. गोली उनके सिर में लगी.
''घटना के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों का विरोध किया और उन्हें रोकने का प्रयास किया. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपराधियों से काफी देर तक संघर्ष किया. इसी क्रम में अपराधियों ने उन पर भी गोली चला दी. उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया. जहां उनकी मौत हो गई.''- प्रमोद यादव, एसएसपी, भागलपुर
अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी : एसएसपी ने कहा कि घटना की जांच के लिए हमारी तीन से चार विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. विभिन्न स्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है. प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो अपराधियों की पहचान कर ली गई है. प्रारंभिक जांच में यह मामला पूर्व की आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत अनुसंधान के बाद ही हो सकेगा.
''सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दो से तीन गोलियां चलने की बात सामने आई है. गोली कहां-कहां लगी है, इसकी स्पष्ट जानकारी चिकित्सकीय जांच के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी. पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.''- प्रमोद यादव, एसएसपी, भागलपुर
𝐁𝐢𝐠 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠:- भागलपुर में सरकारी अधिकारी की कार्यालय में ही गोली मारकर हत्या!— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 28, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में “मारब सिक्सर की 𝟔 गोली छाती में”….गाकर भाजपाई गुंडों को खूब प्रोत्साहित किया था। अब तो उन अपराधियों का ही 𝐂𝐌 है। बीजेपी सरकार में हत्या होना…
BJP सरकार में हत्या- तेजस्वी : घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा. सोशल साइट एक्स पर लिखा, ''भागलपुर में सरकारी अधिकारी की कार्यालय में ही गोली मारकर हत्या! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में 'मारब सिक्सर की 𝟔 गोली छाती में'.. गाकर भाजपाई गुंडों को खूब प्रोत्साहित किया था. अब तो उन अपराधियों का ही 𝐂𝐌 है. बीजेपी सरकार में हत्या होना अब मंगलराज की श्रेणी में आता है.
ये भी पढ़ें :- बाथरूम में पत्नी को एसिड से नहलाया, अगले दिन बंद कमरे में पड़ी थी पति की लाश
ये भी पढ़ें :- बिहार में हैवानियत! चोरी के आरोप में युवक के गुप्तांग में डाला पेट्रोल