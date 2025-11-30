ETV Bharat / bharat

बिजसनेसमैन के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में गोलीबारी, दूल्हे की मौसी और दोस्त की मौत

बैंक्वेट हॉल के कर्मचारी और चश्मदीद की मानें तो समारोह में नेता समेत शहर की कई जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थीं.

Shooting at reception party
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
लुधियाना: पंजाब के लुधियान में शनिवार देर रात शादी के रिसेप्शन में हुई गोलीबारी में दूल्हे की मौसी और दोस्त की मौत हो गयी. शादी शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन के बेटे वरिंदर की थी. पखोवाल रोड, बाथ कैसल के पास बैंक्वेट हॉल में कम से कम 500 लोगों के आने का इंतजाम किया गया था. पैलेस के कर्मचारी और चश्मदीद की मानें तो समारोह में नेता समेत शहर की कई जानी-मानी हस्तियां भी मौजूद थीं.

क्या है घटनाः

मिली जानकारी के अनुसार दुल्हन के स्टेज पर आने से ठीक पहले, दो पक्षों में बहस होने लगी. बहस होते-होते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. जिसके बाद दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई. फायरिंग में दूल्हे वरिंदर की मौसी और दोस्त को गोली लग गई. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने फोन पर वहां गोली लगने के बाद एक महिला और युवक को लाये जाने की पुष्टि की है. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि शनिवार रात करीब 1 बजे लाया गया था.

Firing at reception party
अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस. (ETV Bharat)

क्या कहती है पुलिसः

बीती रात मैरिज पैलेस में हुई फायरिंग के मामले में लुधियाना पुलिस ने आरोपियों, मैरिज पैलेस के मैनेजमेंट और ऑर्गनाइज़र के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि इस फायरिंग के दौरान एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई. जबकि गोली चलाने वाले पक्ष का एक युवक को भी गोली लगी है. उसके हाथ में गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है.

दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिशः

जानकारी के मुताबिक, जिन दो ग्रुप में लड़ाई हुई है उसकी पहचान शुभम मोटा और अंकुर के रूप में की गयी. बताया जाता है कि उनदोनों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है. जब दोनों पक्षों के लोग शादी समारोह में पहुंचे तो विवाद हो गया. उसके बाद फायरिंग होने लगी. बताया जाता है कि कुल 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई. फायरिंग के बाद कई लोग गोलियों का खोखा लेकर चले गए.

TAGGED:

LUDHIANA POLICE
LUDHIANA SHOOTING AT RECEPTION
लुधियाना गोलीबारी में मौत
लुधियाना रिसेप्शन में फायरिंग
SHOOTING AT RECEPTION PARTY

संपादक की पसंद

