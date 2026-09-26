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जमशेदपुर के एक मॉल में फायरिंग, तीन युवकों को लगी गोली

जमशेदपुर के मरीन ड्राइव पर एक मॉल में फायरिंग हुई है. तीन युवक घायल हुए हैं.

Jamshedpur Firing
जमशेदपुर के एक मॉल में फायरिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 3:25 PM IST

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जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के पास अचानक गोलियां चलने लगीं.

सोनारी थाना क्षेत्र के बिंदल मॉल स्थित उडुपी रेस्टोरेंट में शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि मॉल के एक रेस्टोरेंट में बैठे युवकों पर हमलावरों ने निशाना साधते हुए लगातार फायरिंग की. इस घटना में तीन युवक गोली लगने से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शी का बयान (ETV Bharat)

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फायरिंग में दिलशाद, डोमिनिक सैमसन, रिजवान और कृष्णा चौधरी घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि घायल तीनों व्यक्ति मानगो, टेल्को और आदित्यपुर इलाके के रहने वाले हैं. गोली लगने के बाद चारों को आनन-फानन में इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) ले जाया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है.

10 से 15 राउंड फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ही देर में करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी. अचानक हुई फायरिंग से मॉल और आसपास के इलाके में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे. वारदात के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हो गए. फायरिंग में घायल तीनों युवकों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) पहुंचाया गया. अस्पताल में उनका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में पुलिस की गतिविधियां बढ़ गई हैं.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलने पर सोनारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग किसने की और हमलावर किस दिशा से आए थे. फिलहाल, गोलीबारी की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

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Last Updated : September 26, 2026 at 3:25 PM IST

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