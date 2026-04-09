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हुमायूं कबीर के कथित वीडियो को लेकर बंगाल में छिड़ा राजनीतिक विवाद, तृणमूल कांग्रेस ने की जांच की मांग

हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद छिड़ गया.

Firhad Hakim targets PMO over Humayun's video, asks whether Muslims are brainless
फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास, हुमायूं कबीर (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 6:19 PM IST

6 Min Read
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, राज्य की गद्दी की लड़ाई में अल्पसंख्यक वोट बैंक एक अहम ताकत के तौर पर खड़ी है. इसी वोट बैंक के बैकग्राउंड में 'वोट-ट्रेडिंग' के धमाकेदार आरोप अब सबके सामने आ रहे हैं.

तृणमूल भवन में हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो जारी करते हुए, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी वोट को बांटने की एक खतरनाक साजिश का आरोप लगाया गया है. ममता बनर्जी की पार्टी ने इस वीडियो के सिलसिले में पीएमओ पर उंगली उठाई है, हालांकि ईटीवी भारत ने स्वतंत्र रूप से इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की है.

Firhad Hakim targets PMO over Humayun's video, asks whether Muslims are brainless
कुणाल घोष, फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास (ETV Bharat)

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तीन बड़े नेताओं, कुणाल घोष, फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास ने दावा किया कि 'भगवा कैंप' एक हज़ार करोड़ रुपये के बदले 'बी-टीम' को तैनात करके राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है.

अल्पसंख्यक वोट को लेकर इस खींचतान के बीच, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम आज काफी नाराज दिखाई दिए. आज जारी वीडियो में, हुमायूं कबीर नाम के एक नेता को मुस्लिम वोटों के बंटवारे के बारे में खास बातें करते हुए सुना जा सकता है. इसी बात का जिक्र करते हुए, फिरहाद गुस्से में भड़क गए.

Firhad Hakim targets PMO over Humayun's video, asks whether Muslims are brainless
हुमायूं कबीर (ETV Bharat)

मुस्लिम धार्मिक भावनाओं के इस राजनीतिकरण को 'समाज के लिए बहुत शर्म की बात' बताते हुए उन्होंने कहा, "वीडियो में साफ दिख रहा है कि धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर वोट खरीदे और बेचे जा रहे हैं. हुमायूं कबीर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद का नाम लेने से भावनाएं भड़क जाएंगी. हम, मुस्लिम समुदाय के लोग...क्या हम सिर्फ जानवर हैं... क्या हम बिना दिमाग के हैं... क्या हमारी भावनाएं बेचने के लिए रखी जाने वाली चीज हैं."

हुमायूं कबीर और हैदराबाद की एआईएमआईएम को 'बीजेपी का एजेंट' बताते हुए फिरहाद ने आगे कहा, "जब भाजपा सीधे टकराव से कामयाब नहीं हो पाती, तो वे पर्दे के पीछे से चुपके से धार्मिक भावनाएं भड़काकर वोट बांटने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि, इन्हें पहचानने का समय आ गया है. फिरहाद ने आगे कहा कि, पीएमओ वहां बैठकर इस वोट-ट्रेडिंग ऑपरेशन को देख रहा है, जबकि हैदराबाद की वह पार्टी असल में भाजपा के एक टूल के तौर पर काम कर रही है."

इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए, तृणमूल नेता कुणाल घोष ने सेंट्रल जांच एजेंसियों की भूमिका और बहुत ज़्यादा निष्क्रियता के बारे में कड़े शब्दों में बात की. उन्होंने इस करोड़ों रुपये के 'स्कैम' की तुरंत और पूरी जांच की मांग की. कुणाल ने कहा, "एक चौंकाने वाला, चिंताजनक और विस्फोटक मामला सामने आया है. हुमायूं कबीर का दावा है कि उन्हें 1,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें पहले ही 200 करोड़ रुपये एडवांस मिल चुके हैं. जब ये वित्तीय लेनदेन अब सबके सामने आ गए हैं, तो ईडी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है. ईडी को अब नोटिस जारी करके हुमायूं कबीर को बुलाना चाहिए."

यह आरोप लगाते हुए कि इस पूरे प्रक्रिया को दिल्ली से सीधा समर्थन मिल रहा है, कुणाल घोष ने आगे कहा, "पीएमओ इसमें शामिल है. हम जोर देकर मांग करते हैं कि पीएमओ के उन खास अधिकारियों की पहचान की जाए जो इस करोड़ों के खेल को, पश्चिम बंगाल में वोटों को बांटने की इस चाल को, चुपके से समर्थन दे रहे हैं." चुनाव से पहले फंड के बड़े स्रोत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, "जो कोई 1,000 करोड़ रुपये का दावा कर सकता है... वह अभी जो पैसा खर्च कर रहा है, उसका स्रोत क्या है. हेलीकॉप्टर कहां से आ रहे हैं. इसका मतलब है कि पूरा मामला एक स्कैम है. हम सभी संबंधित एजेंसियों से पूरी जांच की मांग करते हैं."

दूसरी तरफ, राज्य मंत्री अरूप बिस्वास भाजपा की इस कथित 'साजिश' को सिर्फ उनकी राजनीतिक हताशा और उनकी आने वाली हार का साफ संकेत मानते हैं. तृणमूल की जीत पर पूरा भरोसा जताते हुए, अरूप ने कहा, "बीजेपी वोट डाले जाने से पहले ही यह चुनाव हार चुकी है. हमारी पार्टी सुप्रीमो और हमारे ऑल-इंडिया जनरल सेक्रेटरी पहले दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी."

उन्होंने कहा, आज यह साफ हो रहा है कि बंगाल को वोटों से दूर रखने की उनकी रणनीति का कोई नतीजा नहीं निकला है. भाजपा ने अब लोगों के वोट खरीदने की कोशिश में 'B-टीम' बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है."

उन्होंने फिर से दोहराते हुए दावा किया कि, भाजपा 50 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी. ममता बनर्जी की ईमानदारी और बंगाल की संघर्ष की पुरानी परंपरा की सबको याद दिलाते हुए, अरूप बिस्वास ने कहा, "ये लोग (भाजपा) ममता बनर्जी की बुराई करते हैं. क्यों, आज के जमाने में भी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई सच में ईमानदार इंसान है, तो उसका नाम ममता बनर्जी है. उनकी इज्जत खराब करने की कोशिश की जा रही है."

बंगाल के लोगों पर अपना अटूट भरोसा दिखाते हुए उन्होंने आगे कहा, "यह बंगाल लड़ना जानता है. खुदीराम बोस से लेकर प्रफुल्ल चाकी, बिनय-बादल-दिनेश और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सभी इसी मिट्टी में पैदा हुए थे. बंगाल की मिट्टी इतनी आसानी से नहीं जीती जाती. हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम बंगाल के लोगों के सिर का एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे. भाजपा चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, चाहे वे 1,000 करोड़ खर्च करें, 10,000 करोड़, या 100,000 करोड़ ही क्यों न खर्च करें, बंगाल के लोग उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे."

चुनाव से ठीक पहले हुई तृणमूल कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राज्य की राजनीति में काफी हलचल मचा दी है. राजनीतिक बिरादरी अब इस बात पर नजर रखे हुए है कि सत्ताधारी पार्टी के इन आरोपों के आधार पर चुनाव आयोग या केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​कोई कार्रवाई करती हैं या नहीं, और इस वायरल वीडियो का बंगाल के अल्पसंख्यक वोटरों पर आखिर में क्या असर पड़ता है.

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