शिवकाशी के पटाखा निर्माताओं-व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, दिवाली पर सात हजार करोड़ रुपये की सेल

चेन्नई: आज (20 अक्टूबर) पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है. हर कोई नए कपड़े पहन रहा है. मिठाइयां बांट रहा है और पटाखे फोड़कर उत्साह का जश्न मना रहा है. दिवाली की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में पटाखे आते हैं. शिवकाशी भारत में पटाखा उत्पादन में नंबर वन है.

'पटाखा नगरी' के नाम से मशहूर शिवकाशी और उसके आसपास के इलाकों में पटाखा निर्माण मुख्य उद्योग है. यहां एक हज़ार से ज़्यादा पटाखा कारखाने चल रहे हैं. देश भर में बिकने वाले 90 प्रतिशत पटाखे यहीं से बनते और भेजे जाते हैं.

इसलिए कई लोग त्योहार के दौरान पटाखे खरीदने के लिए शिवकाशी जाते हैं. पटाखे ऑनलाइन भी बेचे जाते हैं. चूंकि यहां पटाखों की कीमतें थोक में सस्ती हैं और अन्य क्षेत्रों की दुकानों की तुलना में नई किस्में उपलब्ध हैं, इसलिए हर कोई यहां आकर रुचिपूर्वक पटाखे खरीदता है.

7 हजार करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री

पटाखा निर्माताओं और व्यापारी संघों का कहना है कि इस साल दिवाली के मौके पर शिवकाशी ने 7 हजार करोड़ रुपये के पटाखे बेचे हैं. पिछले साल 6 हजार करोड़ रुपये के पटाखे बिके थे. इस साल पटाखों की बिक्री लगभग एक हज़ार करोड़ बढ़कर 7 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. निर्माताओं का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पटाखों की बिक्री में हुई बढ़ोतरी सुखद है.