शिवकाशी के पटाखा निर्माताओं-व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, दिवाली पर सात हजार करोड़ रुपये की सेल

पटाखा निर्माताओं और व्यापारी संघों ने बताया है कि शिवकाशी ने इस साल दिवाली पर लगभग 7,000 करोड़ रुपये के पटाखे बेचे हैं.

firecracker
पटाखे (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
चेन्नई: आज (20 अक्टूबर) पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है. हर कोई नए कपड़े पहन रहा है. मिठाइयां बांट रहा है और पटाखे फोड़कर उत्साह का जश्न मना रहा है. दिवाली की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में पटाखे आते हैं. शिवकाशी भारत में पटाखा उत्पादन में नंबर वन है.

'पटाखा नगरी' के नाम से मशहूर शिवकाशी और उसके आसपास के इलाकों में पटाखा निर्माण मुख्य उद्योग है. यहां एक हज़ार से ज़्यादा पटाखा कारखाने चल रहे हैं. देश भर में बिकने वाले 90 प्रतिशत पटाखे यहीं से बनते और भेजे जाते हैं.

इसलिए कई लोग त्योहार के दौरान पटाखे खरीदने के लिए शिवकाशी जाते हैं. पटाखे ऑनलाइन भी बेचे जाते हैं. चूंकि यहां पटाखों की कीमतें थोक में सस्ती हैं और अन्य क्षेत्रों की दुकानों की तुलना में नई किस्में उपलब्ध हैं, इसलिए हर कोई यहां आकर रुचिपूर्वक पटाखे खरीदता है.

7 हजार करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री
पटाखा निर्माताओं और व्यापारी संघों का कहना है कि इस साल दिवाली के मौके पर शिवकाशी ने 7 हजार करोड़ रुपये के पटाखे बेचे हैं. पिछले साल 6 हजार करोड़ रुपये के पटाखे बिके थे. इस साल पटाखों की बिक्री लगभग एक हज़ार करोड़ बढ़कर 7 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. निर्माताओं का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पटाखों की बिक्री में हुई बढ़ोतरी सुखद है.

इससे पहले, वायु प्रदूषण फैलाने को लेकर दायर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था. इससे जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 15 तारीख को दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने और बेचने की अनुमति दे दी गई.

पटाखा निर्माण उद्योग में बड़ा बदलाव
ऐसे में सात साल बाद पटाखे फोड़ने की अनुमति मिलने से शिवकाशी के पटाखा निर्माण उद्योग में इस साल बड़ा बदलाव आया. बड़ी संख्या में पटाखे दिल्ली निर्यात किए गए. पटाखा निर्माताओं का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पटाखों की बिक्री में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

