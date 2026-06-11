बिहार में अस्पताल और होटल में फायर सेफ्टी का कड़वा सच, आग लगी तो भगवान ही मालिक
मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद भी बिहार में अस्पतालों और होटलों की लापरवाही इंसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही. देखें ग्राउंड रिपोर्ट..
Published : June 11, 2026 at 7:53 PM IST
गोपालगंज/नालंदा/समस्तीपुर: 3 जून को देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में भीषण अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हो गई. वहीं इसके अगले ही दिन 4 जून की अहले सुबह बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग में झुलसकर 7 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी. विस्तार से जानें राज्य के अस्पतालों और होटलों के सुरक्षा मानकों का हाल.
गोपालगंज में दिखी कई खामियां: गोपालगंज के सदर अस्पताल को 'मॉडल अस्पताल' का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन धरातल पर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे दिखी. परिसर में हर तरफ चमचमाते हुए अग्निशामक उपकरण लगे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं. सुरक्षा के नाम पर यहां करोड़ों की लागत से तैयार सिस्टम सिर्फ कागजी खानापूर्ति और दिखावा साबित हो रहा है.
आपातकालीन सुरक्षा के नहीं इंतजाम- होमगार्ड DSP: होमगार्ड डीएसपी विकास कुमार ने बताया कि हम लोग सोच रहे थे कि यह एक 'मॉडल अस्पताल' है, तो यहां व्यवस्थाएं सबसे बेहतरीन और दुरुस्त होंगी. लेकिन यहां का हाल इसके बिल्कुल विपरीत है. आपातकालीन सुरक्षा का एक भी उपकरण काम नहीं कर रहा है.
"मॉडल अस्पताल का टैग होने के बावजूद सुरक्षा के नाम पर यहां सिर्फ खानापूर्ति की गई थी. अस्पताल परिसर में रखे गए अग्निशामक सिलेंडरों में से एक भी काम करने की स्थिति में नहीं पाया गया. आग लगने पर स्वतः पानी की बौछार करने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम पूरी तरह से डैड पड़ा हुआ है."- विकास कुमार, होमगार्ड डीएसपी
फायर डिटेक्शन अलार्म और वार्निंग स्विच निष्किय : विकास कुमार ने कहा, आपातकाल में लोगों को सतर्क करने वाला फायर डिटेक्शन अलार्म और फायर वार्निंग स्विच भी पूरी तरह से निष्क्रिय मिला. इस बेहद गंभीर लापरवाही को देखते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. इन सभी खामियों को दुरुस्त करने के लिए एक निश्चित समय दिया है.
"यदि दिए गए समय सीमा के भीतर सभी फायर फाइटिंग सिस्टम को चालू और ठीक नहीं किया गया, तो अस्पताल को सील करने के लिए आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी."-विकास कुमार, होमगार्ड डीएसपी
PICU में घोर लापरवाही: इतना ही नहीं पीआईसीयू वार्ड में अग्निशामक यंत्र ही नहीं लगाए गए और न ही ही अलार्म हैं. यदि आज अस्पताल के किसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट या अन्य वजहों से आग लगती है, तो अलार्म तक नहीं बजेगा, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है.
स्थानीय लोगों में नाराजगी: मॉडल अस्पताल का टैग होने के बावजूद बुनियादी सुरक्षा मानकों में इस तरह की लापरवाही प्रबंधन की घोर उदासीनता सामने आती है. स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन सिर्फ वीआईपी दौरों के समय ही मुस्तैद दिखता है.
"आम दिनों में सुरक्षा उपकरणों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. इस गंभीर लापरवाही पर अब तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस सफाई नहीं दी गई है."- शंभू, मरीज के परिजन
समस्तीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट: दिल्ली स्थित रेस्ट हाउस में हुए भीषण अग्निकांड के बाद समस्तीपुर जिले में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अग्निशमन विभाग के आंकड़ों के अनुसार समस्तीपुर शहर के 28 रजिस्टर्ड होटलों में से मात्र 6 होटलों के पास ही वैध फायर एनओसी है.
वहीं 22 होटल या तो बिना एनओसी संचालित हो रहे हैं या उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया है. हाल की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन व अग्निशमन विभाग भी हरकत में आया है. समस्तीपुर में भी सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर सख्ती दिखने लगी है.
नोटिस के बाद भी नहीं हुआ सुधार तो..- SDM: एडीएम ब्रजेश कुमार ने बताया, जिन अस्पतालों और होटलों का फायर ऑडिट हो चुका है और उनमें कमियां पाई गई हैं, उनके विरुद्ध 48 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाएगी. ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया है.
"जिन मामलों में अनुपालन की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, वहां विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है."- ब्रजेश कुमार,एडीएम
फायर एनओसी अनिवार्य: वहीं इस संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकारी हर्षवर्धन ने बताया, चार मंजिल या उससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों, होटल, लॉज और बैंक्वेट हॉल के लिए फायर एनओसी अनिवार्य है. इसके बावजूद कई होटल सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं.
"हाल के निरीक्षणों में पर्याप्त अग्निशमन यंत्रों का अभाव, इमरजेंसी एग्जिट की कमी, फायर अलार्म सिस्टम का निष्क्रिय होना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाना जैसी कमियां सामने आई हैं. इन कमियों को दूर नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी."- हर्षवर्धन,जिला अग्निशमन पदाधिकारी
नालंदा में क्या हैं हालात?: नालंदा में भी जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में है. इसी कड़ी में बुधवार को जिला अग्निशमन पदाधिकारी ममता कुमारी के नेतृत्व में एक टीम ने बिहारशरीफ सदर अस्पताल में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) व्यवस्था की जांच की.
अग्निशमन यंत्र एक्सपायर्ड: निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम संतोषजनक पाए गए, लेकिन कुछ अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) एक्सपायर्ड मिले. टीम ने अस्पताल प्रबंधन को इन्हें तत्काल बदलने का निर्देश दिया है.
"टीम ने मॉडल अस्पताल प्रसूति वार्ड, बच्चा वार्ड, ओपीडी और ईएनटी सेक्शन का बारीकी से निरीक्षण किया. जिले में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए निरीक्षण का एक विस्तृत शेड्यूल तैयार किया गया है. अस्पतालों, होटलों और शॉपिंग मॉल्स को प्राथमिकता पर रखा गया है."- ममता कुमारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, नालंदा
15 दिन का नोटिस: निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों (निजी व सरकारी) में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी या कमियां मिल रही हैं, उन्हें सुधार के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया जा रहा है. यदि तय मियाद के अंदर अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, तो उन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है. राज्य मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद विशेष फायर ऑडिट अभियान का आगाज हो चुका है.
फायर सेफ्टी उल्लंघन के कई मामले: नालंदा जिले के प्रत्येक अनुमंडल दो-दो यानि कुल छह टीमें अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हैं. हर दिन ऐसे संस्थानों की जांच हो रही है. कमाल यह कि सिर्फ चार दिनों के अभियान में ही फायर सेफ्टी उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं.
ममता कुमारी ने कहा कि छोटे भवनों में चल रहे संस्थानों को छोड़ दीजिए, बड़ी बिल्डिंगों में भी आग से बचाव के इंतजाम बहुत कम पाए गए हैं. अबतक जिले के करीब 102 संस्थानों के संचालकों को पहला नोटिस थमा दिया गया है.
सील किए जाएंगे संस्थान: इसके बाद भी अगर फायर सेफ्टी के प्रति वे गंभीर नहीं होते हैं और शर्तों का पालन करने में आनाकानी करते हैं तो तीसरा व अंतिम नोटिस के बाद उनके संस्थानों को सील कर दिया जाएगा.
नियम के अनुसार, हर साल फायर एनओसी लेना अनिवार्य है. लेकिन, कई संचालक एक बार एनओसी लेने के बाद उसे रिन्यू कराना भूल जाते हैं. अभियान शुरू होते ही अब ऐसे संचालक एनओसी के लिए अग्निशमन कार्यालयों का चक्कर काटने लगे हैं. नगर निगम से भी ऐसे संस्थानों की सूची मांगी गई है. बिहारशरीफ अनुमंडल 42, हिलसा अनुमंडल 40 और राजगीर अनुमंडल 20 ऐसे संस्थान हैं.
"पेपर वर्क पहले ही हो चुका था, बुधवार को फायर टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है. टीम अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट दिखी. निरीक्षण के दौरान टीम ने जो भी मामूली कमियां बताई हैं, उन्हें अगले 72 घंटों के भीतर पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा."- डॉ. राजीव रंजन, मॉडल अस्पताल के उपाधीक्षक
मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में लगी आग में जिन सात परिवारों ने अपनों को खोया, उनके आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं. इसके बावजूद गोपालगंज, नालंदा और समस्तीपुर से लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं. सवाल यह है कि क्या प्रशासन और प्रबंधन को जागने के लिए किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार है. जरूरत है इस दिशा में ठोस कदम उठाने की ताकि लोगों की जिंदगी पर आफत न आए.
ये भी पढ़ें
बिहार में एक साथ 13 नर्सिंग होम और अस्पतालों को किया गया सील, देखें पूरी लिस्ट
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड: सातवें मरीज ने तोड़ा दम, लगातार हो रहा एक्शन
'ICU में आग लगी थी.. लोग भाग रहे थे.. कोई बचाने वाला नहीं था..' मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड की पूरी कहानी
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड: ये चीत्कार सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा