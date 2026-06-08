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ओमान तट के निकट तेल टैंकर में लगी आग, चालक दल के सभी 24 भारतीय सदस्य सुरक्षित: जहाजरानी मंत्रालय

नई दिल्ली : इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष फिर तेज होने के बीच सोमवार को ओमान तट के निकट 24 भारतीय नाविकों वाले एक तेल टैंकर में आग लगने की सूचना मिली. भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मेडागास्कर के ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी मैरिवेक्स में भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 1.30 बजे आग लगने की सूचना मिली.

शर्मा ने आग लगने के कारण पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि पोत पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं. उन्होंने बताया कि टैंकर खाली था और क्षेत्रीय तनाव से प्रभावित प्रमुख समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से काफी दूर स्थित था.

शर्मा ने कहा, “हमें फिलहाल यही प्रारंभिक जानकारी मिली है... उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं.” उन्होंने कहा, “हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेश स्थित भारतीय मिशन, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहे हैं.”

जहाजों की निगरानी संबंधी आंकड़ों के अनुसार पोत मस्कट के दक्षिण में लंगर डाले हुए था. प्रारंभिक खबर के मुताबिक, ओमान के दुक्म बंदरगाह की ओर जाते समय कथित हमले की चपेट में आने के बाद टैंकर ने संकट संदेश जारी किया.