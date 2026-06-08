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ओमान तट के निकट तेल टैंकर में लगी आग, चालक दल के सभी 24 भारतीय सदस्य सुरक्षित: जहाजरानी मंत्रालय

ओमान के तट पर मेडागास्कर ध्वज वाले तेल टैंकर ‘मारिवेक्स’ में भीषण आग लग गई. जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं.

Oil tanker catches fire off Oman coast
ओमान तट के निकट तेल टैंकर में लगी आग (प्रतीकात्मक फोटो-AP)
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By PTI

Published : June 8, 2026 at 8:50 PM IST

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नई दिल्ली : इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष फिर तेज होने के बीच सोमवार को ओमान तट के निकट 24 भारतीय नाविकों वाले एक तेल टैंकर में आग लगने की सूचना मिली. भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मेडागास्कर के ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी मैरिवेक्स में भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 1.30 बजे आग लगने की सूचना मिली.

शर्मा ने आग लगने के कारण पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन कहा कि पोत पर 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं. उन्होंने बताया कि टैंकर खाली था और क्षेत्रीय तनाव से प्रभावित प्रमुख समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य से काफी दूर स्थित था.

शर्मा ने कहा, “हमें फिलहाल यही प्रारंभिक जानकारी मिली है... उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं.” उन्होंने कहा, “हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेश स्थित भारतीय मिशन, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहे हैं.”

जहाजों की निगरानी संबंधी आंकड़ों के अनुसार पोत मस्कट के दक्षिण में लंगर डाले हुए था. प्रारंभिक खबर के मुताबिक, ओमान के दुक्म बंदरगाह की ओर जाते समय कथित हमले की चपेट में आने के बाद टैंकर ने संकट संदेश जारी किया.

यह घटना ऐसे समय हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है. इजराइल ने सोमवार को दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठान और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया. यह कार्रवाई ऐसे समय की गई जब ऐसी खबरें थीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से आगे सैन्य कार्रवाई से बचने का आग्रह किया था.

वहीं, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने अमेरिका पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के हाइफा शहर स्थित एक प्रतिष्ठान पर मिसाइलें दागीं.

ये भी पढ़ें- ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, इराक और सीरिया ने एयरस्पेस अस्थायी रूप से बंद किया

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