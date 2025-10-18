ETV Bharat / bharat

दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में लगी आग, बुझाने की कोशिश जारी

नई दिल्ली स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई है.

दिल्ली स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में लगी आग
दिल्ली स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में लगी आग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2025 at 2:23 PM IST

Updated : October 18, 2025 at 2:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. नई दिल्ली स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार दमकल विभाग की करीब 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. आग बुझाने की कोशिश चल रही है.

ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स जो कि सांसदों के आवास है, किसी फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसके बाद मौके पर करीब 6 से 7 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. दमकल विभाग को करीब 1: 22 बजे आग लगने की घटना के बारे में जानकारी मिली है.

फिलहाल मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. आग किन वजहों से लगी है. इसकी भी जानकारी अभी नहीं पता चली है.

ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में रहने वाले विनोद ने इस घटना पर कहा, "मेरा कुत्ता अंदर फंस गया था. मेरी बेटी की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली है, और जो भी गहने, सोना और कपड़े हमने खरीदे थे, वे भी अंदर हैं... मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा भी जल गया. वे अस्पताल में हैं... हमें कोई सुराग नहीं है कि आग कैसे लगी... मेरा घर तीसरी मंजिल पर है."

Last Updated : October 18, 2025 at 2:34 PM IST

