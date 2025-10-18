दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में लगी आग, बुझाने की कोशिश जारी
नई दिल्ली स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई है.
Published : October 18, 2025 at 2:23 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 2:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. नई दिल्ली स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में सांसद फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार दमकल विभाग की करीब 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. आग बुझाने की कोशिश चल रही है.
ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स जो कि सांसदों के आवास है, किसी फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसके बाद मौके पर करीब 6 से 7 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. दमकल विभाग को करीब 1: 22 बजे आग लगने की घटना के बारे में जानकारी मिली है.
#WATCH | A fire broke out at Brahmaputra Apartments in New Delhi. Six vehicles have been dispatched to the spot— ANI (@ANI) October 18, 2025
More details awaited pic.twitter.com/eEk0UUyZzU
फिलहाल मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. आग किन वजहों से लगी है. इसकी भी जानकारी अभी नहीं पता चली है.
#WATCH | A fire broke out at Brahmaputra Apartments in New Delhi. Six vehicles have been dispatched to the spot. Efforts are underway to put out the fire. https://t.co/QfqJWbteUi pic.twitter.com/0RY9JOzGbq— ANI (@ANI) October 18, 2025
#WATCH | Delhi | Vinod, a resident of Brahmaputra apartments, says, " ... my dog was stuck inside. my daughter is about to be married in a matter of months, and all the jewellery, gold, and clothes we had bought are also inside... my wife and one of my children also suffered… pic.twitter.com/MwwGU6P7fM— ANI (@ANI) October 18, 2025
ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में रहने वाले विनोद ने इस घटना पर कहा, "मेरा कुत्ता अंदर फंस गया था. मेरी बेटी की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली है, और जो भी गहने, सोना और कपड़े हमने खरीदे थे, वे भी अंदर हैं... मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा भी जल गया. वे अस्पताल में हैं... हमें कोई सुराग नहीं है कि आग कैसे लगी... मेरा घर तीसरी मंजिल पर है."
