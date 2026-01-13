ETV Bharat / bharat

हिमाचल के सैनिक स्कूल में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार आग सैनिक स्कूल के एकेडमिक ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर लगी. अचानक भवन से धुआं उठता देख स्कूल प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरती और प्रशासन, पुलिस तथा दमकल विभाग को सूचना दी. देखते ही देखते आग ने एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां रखे सामान और ढांचे को नुकसान पहुंचा.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर स्थित प्रतिष्ठित सुजानपुर टिहरा सैनिक स्कूल में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल परिसर में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें और घना धुआं देखकर स्कूल प्रबंधन और आसपास के लोग घबरा गए. गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इस घटना में किसी प्रकार की जान-माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन स्कूल भवन को नुकसान पहुंचा है.

दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू

सूचना मिलते ही सुजानपुर दमकल विभाग की टीम फायर ब्रिगेड वाहन के साथ मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया. उनकी तत्परता से आग अन्य हिस्सों में फैलने से रुक गई. यदि आग फैलती, तो स्कूल परिसर को भारी नुकसान हो सकता था. यह घटना मंगलवार दोपहर करीब एक बजे के आसपास की है. जैसे ही धुआं उठता दिखाई दिया, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया. घटना के दौरान स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

सुजानपुर दमकल विभाग के इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया, "आग लगने की सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जांच जारी है. पुलिस और स्कूल प्रबंधन संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं."

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि जिस भवन में आग लगी, वहां मरम्मत और रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था. ऐसे में तकनीकी खराबी या मरम्मत के दौरान हुई किसी चूक से आग लगने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. राहत की बात यह रही कि इन दिनों सैनिक स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं. छुट्टियों के कारण स्कूल में छात्र मौजूद नहीं थे. यदि उस समय कक्षाएं चल रही होतीं, तो यह घटना गंभीर रूप ले सकती थी.

