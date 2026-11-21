जींद में करीब साढ़े 7 टन गैस से भरे टैंकर में लगी आग, घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे ग्रामीण
Fire in gas tanker in Jind: जींद में एलजी गैस प्लांट के पास ढाबे पर खड़े गैस टैंकर में आग लग गई.
Published : November 21, 2026 at 10:37 AM IST
जींद: रोहतक रोड स्थित एलजी गैस प्लांट के पास ढाबे पर खड़े गैस टैंकर में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि बिशनपुरा और शादीपुरा गांव के लोग रात में घर छोड़कर बाहर निकल गए. ग्रामीणों अपने मवेशियों को खूंटों से खोलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. बाद में जब उन्हें सही स्थिति की जानकारी मिली तो, वो वापस लौट आए. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई.
जींद में गैस टैंकर में लगी आग: मिली जानकारी के मुताबिक गैस टैंकर में करीब साढ़े सात टन गैस थी. आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक लगातार मशक्कत करनी पड़ी. जींद, उचाना, नरवाना और महम सहित विभिन्न स्थानों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. घटनास्थल पर सबसे पहले नई अनाज मंडी स्थित अग्निशमन केंद्र की गाड़ियां पहुंची थीं.
बड़ा हादसा टला: दमकलकर्मियों ने पानी की बौछारों के साथ विशेष झाग (फोम) का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने में बड़ी कामयाबी हासिल की. घटनास्थल के समीप पेट्रोल पंप भी था. यदि आग वहां तक पहुंच जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. दमकलकर्मियों की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पाया गया और जान-माल का नुकसान होने से बच गया. आग लगने वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
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