दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के नजदीक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद
दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के नजदीक आग की खबर से हड़कंप मच गया है. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं.
Published : October 21, 2025 at 4:42 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 4:48 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के नजदीक आग लगने की घटना हुई है. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 के पास एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों को पांच दमकल गाड़ियां मौके पर भेजनी पड़ीं.
दमकल विभाग के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दो मंजिला इमारत के भूतल पर घरेलू सामान में आग लगने की सूचना दोपहर 1:51 बजे मिली थी. उन्होंने बताया कि आग पर 20 मिनट में काबू पा लिया गया.
DFS अधिकारी ने कहा, "हमने पांच दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं. दोपहर 2:15 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया.
जिस स्थान पर आग लगी वहां की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं हैं. दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं. आग की इस घटना की खबर लगते हैं पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन परिसर की एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई.
Delhi | A minor fire was reported from the Rashtrapati Bhawan Complex. Fire was reported from Flat no. 19 of Narmada Apartments and Gate no.31 of Rashtrapati Bhavan. Fire was brought under control at 2.15 pm.— ANI (@ANI) October 21, 2025
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, गेट संख्या 31 के पास नर्मदा अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 19 में आग लग गई. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम तुरंत शुरू किया, अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 2.15 बजे आग पर काबू पा लिया गया.
Delhi: A fire broke out on the ground floor of a flat inside the Rashtrapati Bhavan campus near Gate No. 31. The fire control room received the call at 1:53 AM, and fire tenders quickly brought the blaze under control within 20 minutes. pic.twitter.com/1HGNdRljwg— IANS (@ians_india) October 21, 2025
शनिवार को एक अन्य घटना में, नई दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र भवन में सांसदों के फ्लैटों के स्टाफ क्वार्टर ब्लॉक में आग लग गई थी. सांसद फ्लैट की भीषण आग कई फ्लोर तक पहुंच गई. यह आग ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में बने सांसदों के सर्वेंट क्वार्टर में लगी थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगे सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस के फर्नीचर में लगनी शुरू हुई और अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर तक पहुंच गई.
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, यह घटना गाद वाले क्षेत्र में हुई, जहां कुछ बेकार फर्नीचर के सामान, जिन्हें फेंका जाना था, एक कतार में रखे हुए थे. लगभग 1:15 बजे, आग कथित तौर पर आसपास के बच्चों द्वारा पटाखे जलाने से लगी. आग का पता दोपहर 1:18 बजे चला. दमकल गाड़ियों के पहुंचने से पहले, सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इमारत की बिजली आपूर्ति और गैस कनेक्शन तुरंत काट दिया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि से बचने के लिए एहतियात के तौर पर परिसर को तुरंत खाली कराना सुनिश्चित हो गया. दोपहर 1:45 बजे तक आग पूरी तरह बुझा ली गई.
