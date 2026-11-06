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दिल्ली में आग का तांडव: गफ्फार मार्केट, शांति मोहल्ला और साकेत के शोरूम में भीषण आग, मची चीख-पुकार

दिल्ली में आग का तांडव ( ANI )

नई दिल्ली: त्योहारों की खुमारी के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक के बाद एक तीन भीषण अग्निकांडों से दहल उठी. महज कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली के तीन बड़े व्यापारिक और रिहायशी इलाकों में आग की घटनाएं हुई. इसमें करोल बाग, साकेत और शाहदरा का क्षेत्र शामिल है. जहां करोल बाग के मशहूर गफ्फार मार्केट में तड़के लगी आग ने कई दुकानों को खाक कर दिया, तो वहीं दोपहर में साकेत के एक कार शोरूम में भड़की आग ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. एक ही दिन में हुई इन तीन बड़ी घटनाओं ने पूरी दिल्ली को अलर्ट पर ला दिया है.

साकेत कोर्ट के पास कार शोरूम में लगी भीषण आग