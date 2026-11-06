दिल्ली में आग का तांडव: गफ्फार मार्केट, शांति मोहल्ला और साकेत के शोरूम में भीषण आग, मची चीख-पुकार
राष्ट्रीय राजधानी में एक ही दिन में तीन भीषण अग्निकांड से दहली दिल्ली, गफ्फार मार्केट में कई दुकानें खाक, साकेत शोरूम में मची चीख-पुकार
Published : November 6, 2026 at 10:29 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारों की खुमारी के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक के बाद एक तीन भीषण अग्निकांडों से दहल उठी. महज कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली के तीन बड़े व्यापारिक और रिहायशी इलाकों में आग की घटनाएं हुई. इसमें करोल बाग, साकेत और शाहदरा का क्षेत्र शामिल है. जहां करोल बाग के मशहूर गफ्फार मार्केट में तड़के लगी आग ने कई दुकानों को खाक कर दिया, तो वहीं दोपहर में साकेत के एक कार शोरूम में भड़की आग ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. एक ही दिन में हुई इन तीन बड़ी घटनाओं ने पूरी दिल्ली को अलर्ट पर ला दिया है.
साकेत कोर्ट के पास कार शोरूम में लगी भीषण आग
दक्षिण दिल्ली के साकेत कोर्ट के पास सैदुलाजाब इलाके में स्थित एक कार शोरूम में दोपहर करीब 3:47 बजे अचानक आग लग गई. शोरूम के भीतर खड़ी नई गाड़ियां धू-धू कर जलने लगीं और देखते ही देखते पूरी इमारत में काला धुआं भर गया. सूचना मिलते ही दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए सीढ़ियों की मदद से खिड़कियां तोड़कर इमारत में फंसे करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. इस हादसे में शोरूम में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
VIDEO | Delhi: Fire breaks out at a showroom in Saiyad Ul Ajaib area of Saket district. Fire tenders on spot. Further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
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VIDEO | Delhi: Fire breaks out at a showroom in the Saiyad Ul Ajaib area of Saket.— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026
South Delhi DM Lakshya Singhal says, "At around 3:44 pm, we received a call stating that a massive fire had broken out at the Kia showroom in front of Saket Metro Station. As soon as the fire… https://t.co/yX0k7SYxTd pic.twitter.com/tsiS47aNuF
करोल बाग के गफ्फार मार्केट में दुकानें जलकर राख
शुक्रवार तड़के करीब 1:30 बजे देश के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट करोल बाग के गफ्फार बाजार (पुरी प्लाजा) की चेन वाली गली में एक मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में आग लग गई. लटकते तारों और बेहद संकरी गलियों के कारण दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. देखते ही देखते आग ने 4 मंजिला इमारत की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. दमकल की 22 से अधिक गाड़ियों ने सुबह तक आग पर काबू पाया. रात का वक्त होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपये का माल जलकर स्वाहा हो गया. शुरुआती जांच में मोबाइल बैटरियों के फटने या शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है.
#WATCH | Delhi: A fire broke out at a car showroom on MG Road. Several fire tenders are at the scene. No casualties reported till now: Delhi Fire Service pic.twitter.com/BrnmQQKjpu— ANI (@ANI) November 6, 2026
व्यापार मंडल ने जताई चिंता, बाजारों के फायर सेफ्टी ऑडिट की मांग
गफ्फार मार्केट में लगी भीषण आग की घटना पर दिल्ली व्यापार महासंघ (रजि.) ने गहरी चिंता जताई है. व्यापार मंडल ने कहा कि त्योहारों और शादियों के सीजन में दिल्ली के बाजारों में कारोबार काफी बढ़ जाता है. ऐसे समय में इस तरह की आग की घटनाएं व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों और आसपास की दुकानों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं.
शाहदरा: कपड़ा गोदाम में शॉर्ट सर्किट से हड़कंप
पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर स्थित शांति मोहल्ला में शुक्रवार सुबह आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया. यहां गली नंबर-3 में एक गारमेंट गोदाम और गली नंबर-5 में कपड़ों की दुकान आग की चपेट में आ गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे गली नंबर-3 स्थित कपड़ों के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. इसी दौरान गली नंबर-5 में एक कपड़ों की दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वहां भी दमकल की चार गाड़ियां भेजी गईं.
#WATCH | Delhi: Updated visuals from the spot where the fire broke out in Shanti Mohalla, Gali No. 6, under the jurisdiction of the Krishna Nagar police station in the Shahdara district.— ANI (@ANI) November 6, 2026
Several Delhi Fire Service (DFS) vehicles were deployed immediately to the spot.… pic.twitter.com/mO7Nljgsqn
इस हादसे में राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि, आग की चपेट में आने से दुकान और गोदाम में रखा लाखों रुपये का कपड़ा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया. इससे कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.
#WATCH | Delhi: A fire breaks out in Shanti Mohalla, Gali No. 6, within the jurisdiction of the Krishna Nagar police station in Shahdara district. Further details are awaited. pic.twitter.com/T2gIo3y13P— ANI (@ANI) November 6, 2026
एक ही दिन में दिल्ली के तीन अलग-अलग कोनों में हुई इन घटनाओं ने दिल्ली के व्यावसायिक और कमर्शियल इलाकों में फायर सेफ्टी (Fire Safety) नियमों और लटकते बिजली के तारों के खतरों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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