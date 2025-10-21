ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दीपावली की रात 66 जगहों पर लगी आग, फायरकर्मियों के छूटे पसीने

दिपावली की रात देहरादून समेत तमाम जगहों पर आग लगने से लाखों का सामान स्वाहा हो गया. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.

आग की घटनाएं (फोटो सोर्स- Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 21, 2025 at 5:37 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 5:45 PM IST

हिमांशु चौहान

देहरादून: उत्तराखंड में प्रकाश पर्व दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इसके साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई. ऐसे में आतिशबाजी के चलते कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आई. पूरे प्रदेश भर में 66 आग लगने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है. सबसे ज्यादा घटनाएं देहरादून में दर्ज हुई है. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई.

देहरादून जिले में 24 जगह आग लगने की घटनाएं हुई दर्ज: उत्तराखंड में दीपावली पर सबसे ज्यादा देहरादून में आग लगने की घटनाएं सामने आई. देहरादून शहर में अलग-अलग जगहों पर 12 जगह आग लगने की घटनाएं दर्ज हुई. जिसमें फायर बिग्रेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. साथ ही ऋषिकेश, डोईवाला ओर विकासनगर में भी आग की घटना सामने आने के बाद फायर बिग्रेड की टीम ने आग को बुझाया.

देहरादून शहर के धर्मावाला में दुकान आग, निरंजनपुर में दुकान की छत रखे सामान में आग, कबाड़ की आग (हरभज मेहूवाला), कबाड़ की दुकान में आग, घर की आग सरस्वती विहार नियर माता मंदिर, खाली प्लॉट कबाड़ (चंद्रबनी), कार में आग (जीएमएस रोड), राजीव नगर घर में इलेक्ट्रिक फायर, पॉली हाउस में आग (नेहरू ग्राम), पेड़ में आग (ओल्ड राजपुर रोड), पोल में बिजली की आग और कार की आग (सरस्वती बिहार) की घटनाएं हुई है.

देहरादून में आग बुझाने का प्रयास करते फायरकर्मी (फोटो सोर्स- Local Resident)

ऋषिकेश में आग लगने की घटनाएं: वहीं, ऋषिकेश में श्यामपुर विनोद विहार गली नंबर 8 में इलेक्ट्रिक मीटर में आग लगी. फायर सर्विस की यूनिट ने घटनास्थल पर पहुंचकर पहले बिजली के तार अलग किए, फिर CO2 के जरिए आग को बुझाया. इसके अलावा गुमानीवाला में पेड़ में आग लगी.

यह आग जीवन जागृति स्कूल गुमानीवाला की बाउंड्री वॉल से सटे सड़क के किनारे पेड़ पर लगी. फायर सर्विस यूनिट ने हाई प्रेशर होज रील का इस्तेमाल कर आग को पूरी तरह से बुझाया गया. गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई.

ऋषिकेश में देहरादून रोड पर राजकुमार पेट्रोल पंप के पास खाली प्लॉट में आग लगी. यह आग देहरादून रोड कॉलोनी के खाली प्लॉट के कूड़े में लगी थी. जिसको फायर सर्विस यूनिट ने एमएफई (MFE) से पंपिंग कर होज रील के जरिए बुझाया गया और आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

ऋषिकेश में देहरादून रोड पर पिक्चर हॉल रामा पैलेस के पास किसी कबड्डी की दुकान में आग लगी. आग देहरादून रोड ऋषिकेश में कबाड़ी की दुकान में लगी थी. जिसे फायर सर्विस यूनिट ने एमएफई (MFE) से 1 होज पाइप फैलाकर पंपिंग कर आग को बुझाया. इसमें भी कोई जनहानि नहीं हुई.

कोटद्वार में होटल में लगी आग (फोटो सोर्स- Local Resident)

ऋषिकेश में पप्पू लस्सी के पास कपड़े की दुकान में आग लगी. नजाकत साड़ी सेंटर के अनिल डांग की दुकान के इन्वेंटर में लगी थी. जिसे बैकपैक सेट के जरिए बुझाया गया. जिसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.

टिहरी क्षेत्र के एमआईटी कॉलेज ढालवाला के पास मकान में आग लगी. घटना टिहरी क्षेत्र के होने के कारण जिसकी सूचना एफएस यूनिट नरेंद्रनगर एलएफएम राजेंद्र शुक्ला के मोबाइल नंबर पर भेजा गया. जिस पर उन्होंने बताया कि घटनास्थल में बड़े वाहन जाने का रास्ता नहीं है.

जिस पर फायर स्टेशन ऋषिकेश से मिनी हाई प्रेशर मंगवाई गई. इसके बाद फायर सर्विस ऋषिकेश यूनिट घटनास्थल पहुंची, लेकिन तब तक आग को स्थानीय लोग बुझा चुके थे. इसके बाद एफएस यूनिट घटनास्थल से वापस लौटी. यहां भी किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.

ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी इंदिरा नगर के मकान में आग लगी. एफएस यूनिट घटनास्थल पहुंची तो देखा कि आग इंदिरा नगर में मकान की छत पर पड़े खाली पेटी और गत्तों में लगी थी, जिसे फायर सर्विस यूनिट ने एमएफई (MFE) से दो होज पाइप फैलाकर आग को बुझाया. आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई.

ऋषिकेश के हरिपुर कला में कालू सिद्ध मंदिर के पास गाड़ी में आग लगी. जिसे फायर सर्विस यूनिट हरिद्वार के कर्मचारी बुझाने का प्रयास करते मिले. इसी बीच एफसी यूनिट ऋषिकेश ने एमएफई (MFE) से 1 होज पाइप फैलाकर पंपिंग कर आग को संयुक्त प्रयास से बुझाया गया. गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था.

आग से जला सामान (फोटो सोर्स- Local Resident)

डोईवाला में आग की घटना: वहीं, रेशम माजरी ग्रांट झोपड़ी की आग लगी. आग दुर्गा चौक सपेरा बस्ती घर के सामने रखे पुराल में लगी. जहां 2 फायर कॉल पर फायर स्टेशन डोईवाला लालतप्पड़ की यूनिट ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

डाकपत्थर में आग की घटना: डाकपत्थर में एसबीआई बैंक के पास ग्राम प्रधान के प्लॉट में रखे कबाड़ में पटाखे से आग लग गई. जिस पर फायर सर्विस यूनिट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका और पूरी तरह से बुझा दिया.

आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोग (फोटो सोर्स- Local Resident)

वहीं, सीएफओ अभिनव त्यागी ने बताया कि फायर बिग्रेड की टीमें दून शहर के मुख्य जगहों पर तैनात थी. दीपावली की रात अलग-अलग स्थानों से आग लगने की सूचना आने के बाद दमकल विभाग ने सभी जगहों पर समय से आग पर काबू पाया है. साथ ही सोमवार रात को अलग-अलग जगहों पर लगी आग से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.

"प्रदेशभर में कुल 66 घटना आग लगने सूचना आई है. जिसमें देहरादून में 24, अल्मोड़ा में 0, बागेश्वर में 0,चमोली में 1, चंपावत में 3, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 7, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 0, टिहरी में 5, उधम सिंह नगर में 8 और उत्तरकाशी में 0 आग लगने की कॉल फायर बिग्रेड में आई है. सूचना मिलने के बाद फायर बिग्रेड की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. साथ ही आग लगने से प्रदेशभर में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है."- संदीप राणा, फायर उपनिदेशक

चंपावत के टनकपुर में आतिशबाजी से जली दो दुकानें: दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी से टनकपुर नगरीय क्षेत्र में माला और बिसात खाने की दो दुकानें जलकर खाक हो गई. दुकानदारों को इस अग्निकांड से लगभग दो से तीन लाख के नुकसान हुआ है.

सोमवार की देर रात आकाश से गिरे रॉकेट की चिंगारी से यह आग लगी. चिंगारी टनकपुर मेला क्षेत्र में लगी दो दुकानों को जलाकर खाक कर दिया. हालांकि, फायर व स्थानीय लोगों ने विकराल हो चुकी आग को बुझाकर मेला क्षेत्र में बड़ा नुकसान होने से बचा लिया.

आग बुझाते लोग (फोटो सोर्स- Local Resident)

बताया जा रहा है कि यह आग राजा राम की प्रसाद की दुकान और उनके बगल में नैतिक सक्सेना की बिसात खाने की दुकान में लगी. फिलहाल, फायर टीम ने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रशासन को भेज दी है. वहीं, अब पीड़ित दुकानदारों ने मुआवजे की मांग की है.

