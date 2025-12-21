ETV Bharat / bharat

जेजुरी में ज्वलनशील और मिलावटी 'भंडारा' की वजह से लगी आग, 16 लोग घायल

बारामती (महाराष्ट्र): जेजुरी में लोकल बॉडी इलेक्शन जीते वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के उम्मीदवारों और उनके सपोर्टर्स ने खंडोबा किले की पहली सीढ़ी पर 'भंडारा' (पीले रंग का पाउडर) डाला तो वहां आग लग गई. इस आग में 16 लोग घायल हो गए. घायलों में नई चुनी गई कॉर्पोरेटर मोनिका राहुल घाडगे, उनके पति राहुल घाडगे और वार्ड नंबर 5 से कॉर्पोरेटर स्वरूपा खोमने शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक पहली सीढ़ी पर भंडारा बांटते समय अचानक आग लग गई . इसमें महिलाओं समेत कई लोग आग में फंस गए. घायलों को तुरंत प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की.

घायलों के नाम

घटना में घायल हुए लोगों की पहचान रूपाली खोमने, विलास बारभाई, सनिका गाढवे, संस्कार गलांगे, देवल बारभाई, मनीषा चव्हाण, रजनी बारभाई, स्वप्निल लाखे, अनिल बारभाई, गणेश चव्हाण, निशा दादा भालेराव, लक्ष्मी मौली खोमने, मोनिका राहुल घाडगे (नए चुने गए नगरसेवक), राहुल कृष्ण घाडगे, स्वरूपा जलिंदर खोमने (नए चुने गए नगरसेवक), उमेश भंडालकर के रूप में हुई है.

सख्त कार्रवाई का ऐलान

नए चुने गए मेयर जयदीप बारभाई ने कहा, "किले की पहली सीढ़ी पर हुई यह घटना बहुत दुखद है. आग ज्वलनशील और मिलावटी भंडारा की वजह से लगी. भविष्य में ऐसे भंडारे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर पालिका सख्त कदम उठाएगी."