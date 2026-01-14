ETV Bharat / bharat

दिल्ली में BJP नेता रविशंकर प्रसाद के आवास पर लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास पर बुधवार सुबह अचानक आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे और अग्निशमन विभाग में हड़कंप मच गया.

दमकल विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह लगभग 8:05 बजे मिली. शुरूआती कॉल में भ्रम की स्थिति थी और घटना स्थल कोठी नंबर 2 बताया गया था, लेकिन त्वरित जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि आग 21, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड स्थित रविशंकर प्रसाद के आवास पर लगी है.

सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने बिना देरी किए दमकल की 3 गाड़ियों को मौके के लिए रवाना कर दिया. चूंकि इलाका बेहद संवेदनशील और वीआईपी जोन में आता है, इसलिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया था. राहत की बात यह रही कि आग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैली थी. बताया जा रहा है कि घर के एक कमरे में रखे बेड (बिस्तर) में आग लगी थी, जिससे कमरे में धुआं भर गया था. दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुँचकर तुरंत मोर्चा संभाला और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 8:30 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.