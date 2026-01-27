चेन्नई एयरपोर्ट पर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल, घटना की हो रही जांच
अफरा-तफरी के माहौल के बीच चेन्नई एयरपोर्ट फायर विभाग से दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाई.
Published : January 27, 2026 at 4:11 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. खबर के मुताबिक, आज दोपहर में यह आग बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर स्थित सिंगापुर एयरलाइंस के टिकट सेल्स ऑफिस में लगी.
यह आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया. इससे चेन्नई एयरपोर्ट पर काफी अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद, सिंगापुर एयरलाइंस के ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया.
वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत इमरजेंसी अग्निशामक यंत्र की मदद से आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, घने धुएं के कारण, सीआईएसएफ अधिकारियों को आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई.
इस स्थिति में, चेन्नई एयरपोर्ट फायर विभाग से दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. साथ ही धुआं हटाने के लिए भी कदम उठाए गए. इसके अलावा, एहतियात के तौर पर, तांबरम और वेलाचेरी से दो और फायर इंजन चेन्नई एयरपोर्ट लाए गए.
सिंगापुर एयरलाइंस के ऑफिस में लगी आग को पूरी तरह बुझाने में लगभग 40 मिनट लगे. दमकलकर्मियों ने पूरे कमरे में भरे धुएं को भी पूरी तरह से साफ कर दिया. इसके बाद, चेन्नई एयरपोर्ट पुलिस ने आग लगने की घटना के बारे में केस दर्ज किया. मामले की जांच की जा रही है. जांच से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने बताया है कि आग शायद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी.
इस आग लगने की घटना की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट सेवा प्रभावित नहीं हुई. चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि सभी फ्लाइट सर्विस ठीक से और समय पर चल रही हैं.
