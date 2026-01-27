ETV Bharat / bharat

चेन्नई एयरपोर्ट पर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल, घटना की हो रही जांच

चेन्नई एयरपोर्ट पर अचानक आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. खबर के मुताबिक, आज दोपहर में यह आग बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर स्थित सिंगापुर एयरलाइंस के टिकट सेल्स ऑफिस में लगी.

यह आग इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया. इससे चेन्नई एयरपोर्ट पर काफी अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद, सिंगापुर एयरलाइंस के ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया.

वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत इमरजेंसी अग्निशामक यंत्र की मदद से आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, घने धुएं के कारण, सीआईएसएफ अधिकारियों को आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई.

इस स्थिति में, चेन्नई एयरपोर्ट फायर विभाग से दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. साथ ही धुआं हटाने के लिए भी कदम उठाए गए. इसके अलावा, एहतियात के तौर पर, तांबरम और वेलाचेरी से दो और फायर इंजन चेन्नई एयरपोर्ट लाए गए.