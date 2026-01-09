ETV Bharat / bharat

कैसे लगी आग! गंगासागर मेला शुरू होने से पहले कई अस्थायी टेंट जलकर खाक, जांच में जुटी पुलिस

गंगासागर (कोलकाता): गंगासागर मेला शुरू होने से एक दिन पहले कपिलमुनि आश्रम के पास रोड नंबर 2 पर लगे अस्थायी टेंट में अचानक आग लग गई. यह आग कुछ ही सेकेंड में आस-पास के इलाकों में फैल गई. आग लगने की इस घटना से गंगासागर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, आग शुक्रवार सुबह-सुबह एक टेंट से लगी थी. उस वक्त पूरा इलाका कोहरे से ढका हुआ था. टेंट सूखे होगला के पत्तों से बना था, इसलिए आग ने पल भर में ही भयानक रूप ले लिया और एक के बाद एक टेंट को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया. इस घटना के तुरंत बात लोगों ने पहले बाल्टियों में पानी डालकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की. साथ ही तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया. खबर मिलते ही कई दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया. खबर मिलते ही सागर बीडीओ कनैया कुमार राव और जिला प्रशासन के दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि, आगलगी की इस घटना में कितने टेंट जले हैं. साथ ही यह भी मालूम किया जा रहा है कि, आखिर आग लगने की वजह क्या थी. गंगासागर मेला से पहले कई अस्थायी टेंट जलकर खाक, (ETV Bharat)