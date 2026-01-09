कैसे लगी आग! गंगासागर मेला शुरू होने से पहले कई अस्थायी टेंट जलकर खाक, जांच में जुटी पुलिस
गंगासागर मेला शुरू होने से पहले सुबह-सुबह आश्रम के पास लगे कई टेंट आग में जलकर खाक हो गए.
Published : January 9, 2026 at 1:54 PM IST
गंगासागर (कोलकाता): गंगासागर मेला शुरू होने से एक दिन पहले कपिलमुनि आश्रम के पास रोड नंबर 2 पर लगे अस्थायी टेंट में अचानक आग लग गई. यह आग कुछ ही सेकेंड में आस-पास के इलाकों में फैल गई.
आग लगने की इस घटना से गंगासागर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भारी अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, आग शुक्रवार सुबह-सुबह एक टेंट से लगी थी. उस वक्त पूरा इलाका कोहरे से ढका हुआ था. टेंट सूखे होगला के पत्तों से बना था, इसलिए आग ने पल भर में ही भयानक रूप ले लिया और एक के बाद एक टेंट को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया.
इस घटना के तुरंत बात लोगों ने पहले बाल्टियों में पानी डालकर आग बुझाने की पूरी कोशिश की. साथ ही तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया. खबर मिलते ही कई दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया.
खबर मिलते ही सागर बीडीओ कनैया कुमार राव और जिला प्रशासन के दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि, आगलगी की इस घटना में कितने टेंट जले हैं. साथ ही यह भी मालूम किया जा रहा है कि, आखिर आग लगने की वजह क्या थी.
शुरुआती अंदाजे से लगता है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट या खाना पकाने वाले स्टोव की वजह से हुआ होगा. हालांकि, मेले से ठीक पहले ऐसी घटना में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन ने नुकसान का जल्द अंदाजा लगाकर एक्शन लेने का भरोसा दिया है.
इस बारे में सागर ब्लॉक के बीडीओ कनया कुमार राव ने कई सारे टेंट में लगी आग के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, आग पर काबू पा लिया गया है. उन्होंने कहा कि, फायर डिपार्टमेंट का शुरुआती अंदाजा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. मामले की जांच की जा रही है.
सागर से विधायक और सुंदरबन डेवलपमेंट मिनिस्टर बंकिम चंद्र हाजरा ने कहा कि, मेला शुरू होने से ठीक पहले यह एक बुरी घटना थी. उन्होंने कहा कि, आग लगने की घटना मेले से पहले हुई नहीं तो तबाही और ज्यादा होती.
गंगासागर मेला शनिवार, 10 जनवरी से शुरू हो रहा है. परिसर को पहले ही सजा दिया गया है. मुख्यमंत्री और प्रशासन के दूसरे बड़े अधिकारी इलाके पर नजर रखे हुए हैं. पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
ये भी पढ़ें: मकर संक्रांति पर गंगासागर तीर्थ: बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल पुलिस सतर्क, क्या बोलीं ममता