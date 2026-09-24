ETV Bharat / bharat

ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस पर स्लीपर बस में लगी आग, अब तक 9 लोगों की मौत

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है. स्लीपर बस में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत की खबर है.

यमुना एक्सप्रेस पर स्लीपर बस में लगी आग
यमुना एक्सप्रेस पर स्लीपर बस में लगी आग (ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2026 at 8:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया. स्लीपर बस में भीषण आग लग गई. हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तब बस में 35 लोग सवार थे. इनमें से कई लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए. अब तक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है. फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और बस में लगी आग को बुझाया.

खबर अपडेट किया जा रहा है....

TAGGED:

YAMUNA EXPRESSWAY
स्लीपर बस में लगी आग
यमुना एक्सप्रेस पर आग
FIR INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.