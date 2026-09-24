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ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस पर स्लीपर बस में लगी आग, अब तक 9 लोगों की मौत

नई दिल्ली/नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया. स्लीपर बस में भीषण आग लग गई. हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तब बस में 35 लोग सवार थे. इनमें से कई लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए. अब तक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है. फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और बस में लगी आग को बुझाया.