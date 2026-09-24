ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस पर स्लीपर बस में लगी आग, अब तक 9 लोगों की मौत
ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है. स्लीपर बस में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत की खबर है.
यमुना एक्सप्रेस पर स्लीपर बस में लगी आग (ANI)
Published : September 24, 2026 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया. स्लीपर बस में भीषण आग लग गई. हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तब बस में 35 लोग सवार थे. इनमें से कई लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए. अब तक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है. फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंची और बस में लगी आग को बुझाया.
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#WATCH ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश | यमुना एक्सप्रेसवे पर एक यात्री बस में आग लग गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/gwohndt6sg— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2026