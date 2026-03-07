ETV Bharat / bharat

जींद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 महिला मजदूरों की मौत, 17 मजदूर बुरी तरह झुलसे, इलाज के लिए भेजा गया

जींद में एक फैक्ट्री में आग लग जाने से जहां 4 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 17 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं.

Fire breaks out in Jind factory 17 workers suffer severe burns four women workers die
जींद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 7, 2026 at 5:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद : हरियाणा के जींद के सफीदों की गीता कॉलोनी में शनिवार को रंग और गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से चार महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 17 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं. झुलसे हुए मजदूरों को इलाज के लिए खानपुर, रोहतक, पानीपत और जींद ले जाया गया है. आग कैसे लगी, इसका खुलासा नही हो पाया है. आरोप है कि फैक्ट्री के मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था. ऐसे में जब फैक्ट्री में आग लगी तो मजदूर बाहर नहीं निकल पाए. घटना की सूचना मिलते ही डीसी, एसपी अमले के मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया. शहर थाना सफीदों पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रंग-गुलाल बनाने की फैक्ट्री में आग : गीता कॉलोनी में शनिवार को रंग और गुलाल बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. केमिकल मौजूद होने के कारण पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई. आग कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर में फैल गई. चारों ओर धुएं और आग की लपटें उठने के कारण मजदूरों में चीख-पुकार मच गई. घटना के दौरान फैक्ट्री के गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था. चार महिलाओं ने छत से कूद कर अपनी जान बचाई.

जींद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

मजदूरों को निकालने के लिए दीवार को तोड़ा गया : आग के बाद हालात ऐसे बन गए कि फैक्ट्री के अंदर झुलसे मजदूरों को निकालने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ा. आग पर काबू पाने के लिए लोग अपने अपने घरों से पानी भर कर लाए. बाद में फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. सूचना मिलने पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसपी कुलदीप सिंह अमले के साथ मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया. फॉरेंसिक टीम ने भी फैक्ट्री में पहुंच कर सबूतों को जुटाया.

4 महिला मजदूरों की मौत : हादसे में गांव सिंघपुरा निवासी पिंकी (51), वार्ड नौ निवासी गुड्डी (50), डिग्गी मोहल्ला निवासी पूजा (40), आदर्श कालोनी निवासी ऊषा (45) की मौत हो गई. आदर्श कॉलोनी निवासी रानी, जगबीर, निसिंग करनाल निवासी पवन, शिव कॉलोनी निवासी कश्मीरी देवी, गीता कॉलोनी निवासी कमलेश, बिमला समेत 17 मजदूर बुरी तरह झुलस गए. लोगों इन्हें अपने साधनों से इलाज के लिए सफीदों के नागरिक अस्पताल लेकर गए. वहीं डॉक्टरों ने आगे में झुलसे 17 मजदूरों को दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया. इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.

Fire breaks out in Jind factory 17 workers suffer severe burns four women workers die
जींद की फैक्ट्री में लगी आग (Etv Bharat)

किराए के मकान में चल रही थी फैक्ट्री : फैक्टरी को वार्ड 10 निवासी राजू किराये के मकान में चला रहा था. शहर थाना सफीदों पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि फैक्ट्री मालिक, मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. लापरवाही किस स्तर पर हुई, घटना की तह तक जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

जींद के डीसी ने क्या कहा ? : वहीं जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रज़ा ने बताया कि सफीदों की फैक्ट्री में लगी आग में वहां काम कर रहे 17 लोग प्रभावित हुए हैं. 4 की मौत हो चुकी है. बाकी घायलों का इलाज चल रहा है. कुछ को रोहतक रेफर किया गया है और कुछ जींद के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती हैं. डीसी ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार मालिक ने जगह को किराये पर दिया हुआ था. पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेने की कार्रवाई में लगी है. भविष्य के लिए पूरे जिले में एक अभियान चलाया जाएगा ताकि बिना अनुमति चल रही ऐसी खतरनाक फैक्ट्रियों को बंद किया जा सके. डीसी ने कहा कि ताला लगाने या अवैध संचालन जैसी शिकायतों पर जांच के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : करनाल में पुलिस-डॉक्टर टकराव मामले ने पकड़ा तूल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, घरौंडा SHO दीपक सस्पेंड

ये भी पढ़ें : हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में होने वाला है खेला!, 2016 और 2022 में भी कांग्रेस को लग चुका है जोर का झटका

ये भी पढ़ें : अंबाला में कार ने कुत्ते को कुचल डाला, तड़प-तड़प कर पांच दिन बाद तोड़ा दम, सीसीटीवी फुटेज आई सामने

TAGGED:

JIND FACTORY FIRE
JIND FIRE NEWS
जींद की फैक्ट्री में आग
जींद में मजदूरों की मौत
JIND FACTORY FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.