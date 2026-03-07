ETV Bharat / bharat

जींद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 महिला मजदूरों की मौत, 17 मजदूर बुरी तरह झुलसे, इलाज के लिए भेजा गया

जींद : हरियाणा के जींद के सफीदों की गीता कॉलोनी में शनिवार को रंग और गुलाल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से चार महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 17 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं. झुलसे हुए मजदूरों को इलाज के लिए खानपुर, रोहतक, पानीपत और जींद ले जाया गया है. आग कैसे लगी, इसका खुलासा नही हो पाया है. आरोप है कि फैक्ट्री के मेन गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था. ऐसे में जब फैक्ट्री में आग लगी तो मजदूर बाहर नहीं निकल पाए. घटना की सूचना मिलते ही डीसी, एसपी अमले के मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया. शहर थाना सफीदों पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रंग-गुलाल बनाने की फैक्ट्री में आग : गीता कॉलोनी में शनिवार को रंग और गुलाल बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. केमिकल मौजूद होने के कारण पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई. आग कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर में फैल गई. चारों ओर धुएं और आग की लपटें उठने के कारण मजदूरों में चीख-पुकार मच गई. घटना के दौरान फैक्ट्री के गेट पर बाहर से ताला लगा हुआ था. चार महिलाओं ने छत से कूद कर अपनी जान बचाई.

जींद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

मजदूरों को निकालने के लिए दीवार को तोड़ा गया : आग के बाद हालात ऐसे बन गए कि फैक्ट्री के अंदर झुलसे मजदूरों को निकालने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ा. आग पर काबू पाने के लिए लोग अपने अपने घरों से पानी भर कर लाए. बाद में फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. सूचना मिलने पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसपी कुलदीप सिंह अमले के साथ मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया. फॉरेंसिक टीम ने भी फैक्ट्री में पहुंच कर सबूतों को जुटाया.

4 महिला मजदूरों की मौत : हादसे में गांव सिंघपुरा निवासी पिंकी (51), वार्ड नौ निवासी गुड्डी (50), डिग्गी मोहल्ला निवासी पूजा (40), आदर्श कालोनी निवासी ऊषा (45) की मौत हो गई. आदर्श कॉलोनी निवासी रानी, जगबीर, निसिंग करनाल निवासी पवन, शिव कॉलोनी निवासी कश्मीरी देवी, गीता कॉलोनी निवासी कमलेश, बिमला समेत 17 मजदूर बुरी तरह झुलस गए. लोगों इन्हें अपने साधनों से इलाज के लिए सफीदों के नागरिक अस्पताल लेकर गए. वहीं डॉक्टरों ने आगे में झुलसे 17 मजदूरों को दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया. इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.