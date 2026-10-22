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बड़ा हादसा : सोने की ज्वेलरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दो की मौत और चार मजदूर अस्पताल में भर्ती

सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में गुरुवार को सोने की ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई. इस हादसे के बाद दम घुटने से फैक्ट्री में काम करने वाले दो मजदूरों की मौत हो गई. जबकि चार अन्य मजदूर अचेत हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया. उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलने पर सांगानेर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यह घटना सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार शाम को हुई. प्रारंभिक तौर पर फैक्ट्री में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लगने की बात सामने आई है. आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए.

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं मजदूर : जयपुर (दक्षिण) एडिशनल डीसीपी ललित शर्मा ने बताया कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित गोल्ड की ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री में गुरुवार शाम को आग लग गई. आग और धुएं के कारण दम घुटने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि चार मजदूरों को गंभीर हालत में जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.