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तेलंगाना : नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर जयपुर जाने वाली ट्रेन के एसी कोच में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला

हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया.

A massive fire broke out in the AC coach of a Jaipur-bound train at Nampally railway station.
नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर जयपुर जाने वाली ट्रेन की एसी कोच में लगी भीषण आग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 9:57 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 10:34 PM IST

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हैदराबाद: नामपल्ली रेलवे स्टेशन में शुक्रवार की शाम जयपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के एसी कोच में भीषण आग लग गई. इससे बोगी पूरी तरह से जल गई. हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.

इस बारे में दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर चार पर खड़ी थी.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

वहीं बोगी में आग लगने की जानकारी मिलते ही फायरफाइटर्स तीन फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचे और कोच बी-वन में लगी आग पर काबू पाया. अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. एससीआर के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बी-वन कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया है.

श्रीवास्तव ने यहां मीडिया को बताया, "शंटिंग के लिए हम कोच को रोक रहे थे और उसी समय हमने उसमें से आग की लपटें निकलती देखीं. रेलवे स्टाफ ने तुरंत आग की सूचना दी. कोच को दूसरे कोच से अलग कर दिया गया ताकि आग न फैले.

साथ ही फायरफाइटर्स को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया. कोच को अलग कर दिया गया है. हमें देखना होगा कि आग कैसे लगी क्योंकि कोच बंद था."

सीनियर अधिकारी ने कहा, "यात्रियों की एंट्री भी शुरू नहीं हुई थी, और कोच में बिजली या पावर भी नहीं थी. तभी आग अचानक लगी."

उन्होंने कहा कि हादसे में एक पूरी बोगी जलकर खाक हो गई और दूसरी बोगी का कुछ हिस्सा भी जल गया है. उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेन साढ़े चार घंटे के लिए रीशेड्यूल कर दी गई है. यह ट्रेन शाम 7.50 बजे चलने वाली थी. उन्होंने कहा कि रेलवे इसकी जांच करेगा, और बोगी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

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Last Updated : May 15, 2026 at 10:34 PM IST

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