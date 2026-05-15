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तेलंगाना : नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर जयपुर जाने वाली ट्रेन के एसी कोच में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला

नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर जयपुर जाने वाली ट्रेन की एसी कोच में लगी भीषण आग. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: नामपल्ली रेलवे स्टेशन में शुक्रवार की शाम जयपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के एसी कोच में भीषण आग लग गई. इससे बोगी पूरी तरह से जल गई. हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. इस बारे में दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर चार पर खड़ी थी. देखें वीडियो (ETV Bharat) वहीं बोगी में आग लगने की जानकारी मिलते ही फायरफाइटर्स तीन फायर इंजन के साथ मौके पर पहुंचे और कोच बी-वन में लगी आग पर काबू पाया. अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. एससीआर के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बी-वन कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया है.