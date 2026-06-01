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दिल्ली में आईटीओ के पास बिल्डिंग में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, मुखर्जी नगर में चार मंजिला जलकर खाक

आग ब‍िल्‍ड‍िंंग की दूसरी मंज‍िल पर लगी. जैसे ही ब‍िल्‍ड‍िंंग से लपटें उठने लगीं, अचानक पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस आग से क‍ितना नुकसान हुआ है, इस‍की जानकारी सामने नहीं आई है. आज सोमवार होने के कारण ब‍िल्‍ड‍िंंग में सुबह से ही तमाम सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे और कामकाज भी चल रहा था.

यह आग मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग में लगी है. सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर खबर मिली कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की इमारत के नजदीक इस बिल्डिंग में अचानक आग की लपटें उठने लगीं.

नई दिल्ली: दिल्ली में आईटीओ के पास एक बिल्डिंग में आग लग गई. बिल्डिंग में अचानक ही आग की लपटें उठनी दिखने लगी. जिसके बाद तुरंत फायर विभाग को आग लगने की सूचना दी गई. फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

इसके पहले रविवार देर रात राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक चारज मंजिला इमारत में लग गई थी. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसमान में धुएं का गुबार फैल गया था वहीं, धुएं का गुबार देख लोगों में दहशत फैल गई. दमकल विभाग की ओर से बताया गया कि कल रविवार रात 10:30 बजे दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना मिली. फायर ब्रिगेड की टीम ने रात करीब 12:15 बजे आग पर काबू पा लिया और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला.

देश की राजधानी दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की दो घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए. इनमें सबसे प्रमुख घटना सोमवार सुबह आईटीओ स्थित शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) की इमारत में आग लगने की रही. वहीं, रविवार देर रात मुखर्जी नगर की एक चार मंजिला इमारत में भी आग लग गई, जहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इससे बड़ा हादसा टल गया.

दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9:37 बजे विकास मार्ग स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के पास स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली. शुरुआती सूचना में इसे शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय की इमारत बताया गया था. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तत्काल पांच वाटर टेंडर, एक वाटर बाउजर, एक ब्रीदिंग सपोर्ट वाहन व एक मल्टीपर्पज वाहन सहित कई संसाधनों को मौके पर रवाना किया.

एके मलिक ने बताया कि दमकल अधिकारियों की निगरानी में राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया. विभाग की छह से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग को फैलने से रोकने के प्रयास किए गए. दमकल विभाग के अनुसार सुबह 10:40 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत नहीं हुआ है. आग लगते ही भवन के भीतर मौजूद लोग सुरक्षित बाहर निकल आए. फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है. शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

इसके अतिरिक्त रविवार देर रात मुखर्जी नगर इलाके में स्थित एक चार मंजिला इमारत में भी आग लग गई. रात करीब 10:30 बजे आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. रात करीब 12:15 बजे आग पर नियंत्रण पा लिया गया. इस दौरान इमारत के भीतर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस घटना में भी किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. हालांकि आग लगने के कारण इमारत का सामान जल गया. यहां पर भी आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. दो घटनाओं ने राजधानी में बहुमंजिला इमारतों व संस्थागत परिसरों में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता को फिर सामने ला दिया है. दोनों मामलों में आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

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