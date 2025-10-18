ETV Bharat / bharat

पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, लुधियाना से जा रही थी दिल्ली

हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. विस्तार से पढ़ें.

GARIB RATH TRAIN FIRE PUNJAB
पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग ((PTI videograb))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अमृतसर-सहरसा गरीब रथ ट्रेन नंबर (12204) में आज शनिवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई है. ताजा जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन लुधियाना से दिल्ली जा रही थी और आग सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास लगी. ट्रेन जैसे से सरहिंद स्टेशन से आगे बढ़ी, तभी यह हादसा हो गया. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया.

सूचना मिलते ही रेलवे के आलाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है. वहीं, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

गरीब रथ ट्रेन में आग लगने की घटना पर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट की है. जिस डिब्बे में आग लगी फौरन उसे खाली कराया गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि आग एक हिस्से में ही लगी थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया.

इस संबंध में रेलवे के सरहिंद जीआरपी के एसएचओ रतन लाल ने बताया कि यात्रियों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घटना में तीन डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने आगे बताया कि सुरक्षा जांच के बाद, ट्रेन शीघ्र ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी. इस बीच, उत्तर रेलवे ने भी कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

पढ़ें: जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 यात्रियों की मौत

TAGGED:

GARIB RATH FIRE LUDHIANA TO DELHI
गरीब रथ ट्रेन नंबर 12204 में आग लगी
GARIB RATH 12204 CAUGHT FIRE
AMRITSAR SAHARSA GARIB RATH
GARIB RATH TRAIN FIRE PUNJAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.