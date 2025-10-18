ETV Bharat / bharat

पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, लुधियाना से जा रही थी दिल्ली

पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग ( (PTI videograb) )

नई दिल्ली: अमृतसर-सहरसा गरीब रथ ट्रेन नंबर (12204) में आज शनिवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई है. ताजा जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन लुधियाना से दिल्ली जा रही थी और आग सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास लगी. ट्रेन जैसे से सरहिंद स्टेशन से आगे बढ़ी, तभी यह हादसा हो गया. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. सूचना मिलते ही रेलवे के आलाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है. वहीं, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.