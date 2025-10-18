पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, लुधियाना से जा रही थी दिल्ली
हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 18, 2025 at 9:46 AM IST
नई दिल्ली: अमृतसर-सहरसा गरीब रथ ट्रेन नंबर (12204) में आज शनिवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई है. ताजा जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन लुधियाना से दिल्ली जा रही थी और आग सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास लगी. ट्रेन जैसे से सरहिंद स्टेशन से आगे बढ़ी, तभी यह हादसा हो गया. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया.
सूचना मिलते ही रेलवे के आलाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है. वहीं, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है.
VIDEO | Sirhind, Punjab: A major train accident was averted near Sirhind railway station when a fire broke out in the Garib Rath Express travelling from Amritsar to Saharsa, just half a kilometre ahead of Ambala. The train was halted immediately after smoke was seen billowing… pic.twitter.com/vXwHoqTEJB— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2025
गरीब रथ ट्रेन में आग लगने की घटना पर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 7 बजकर 30 मिनट की है. जिस डिब्बे में आग लगी फौरन उसे खाली कराया गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि आग एक हिस्से में ही लगी थी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया.
इस संबंध में रेलवे के सरहिंद जीआरपी के एसएचओ रतन लाल ने बताया कि यात्रियों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घटना में तीन डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने आगे बताया कि सुरक्षा जांच के बाद, ट्रेन शीघ्र ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी. इस बीच, उत्तर रेलवे ने भी कहा कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.
