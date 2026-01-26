ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में गणतंत्र दिवस की सुबह भीषण अग्निकांड, थर्मोकोल गोदाम में जलकर तीन लोगों की मौत

कई लोगों का दावा है कि उनके परिवार के सदस्य लापता हैं. आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

Fire breaks out at thermocol warehouse
थर्मोकोल गोदाम में आग. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
नजीराबाद (पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना जिले के नजीराबाद इलाके में गणतंत्र दिवस की सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. यहां एक थर्मोकोल गोदाम में लगी भीषण आग में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. कई लोगों का दावा है कि उनके परिवार के सदस्य भी लापता हैं. इसलिए, यह आशंका जताई जा रही है कि इस घटना में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है.

सात घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

यह आग रविवार देर रात व सोमवार तड़के करीब 3 बजे नरेंद्रपुर थाना क्षेत्र के नजीराबाद स्थित एक थर्मोकोल गोदाम में लगी. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया. सूचना मिलते ही दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. लगभग सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा.

ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मौत

गोदाम के कर्मचारियों ने बताया कि हादसे के वक्त उनके तीन साथी रात की शिफ्ट में काम कर रहे थे. आग लगने के बाद से ही वे लापता थे. बाद में बारुईपुर पुलिस जिले के अधीक्षक शुभेंद्र कुमार ने तीन लोगों की मौत की पुष्टि की. हालांकि, अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी फिलहाल शवों की पहचान करने और अन्य संभावित हताहतों की तलाश में जुटे हैं.

आग कैसे लगी?

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आग सबसे पहले थर्मोकोल गोदाम में लगी. कुछ ही पलों में यह पास के एक दूसरे गोदाम तक फैल गई. बताया जा रहा है कि इस गोदाम में कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था. पूरा इलाका काले धुएं की चपेट में आ गया. दमकल विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि आग कैसे लगी. शुरुआती जांच से पता चलता है कि थर्मोकोल गोदाम में खाना बनाया जाता था. आशंका जतायी जा रही है कि आग वहीं से शुरू हुई होगी.

