मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में लगी आग: अबतक 21 की मौत, PM ने की 2 लाख के मुआवजे की घोषणा
बताया गया कि घटना में अबकर 40 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है. वहीं मृतकों की संख्या 21 बताई जा रही है.
Published : June 3, 2026 at 1:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार सुबह मालवीय नगर इलाके में स्थित एक नामी रेस्टोरेंट के बेसमेंट में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा बेसमेंट चपेट में आ गया. घटनाक्रम में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 21 बताई जा रही है.
घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया. पीएमओ के एक्स अकाउंट पर लिखा गया, दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग में हुई जानमाल की हानि बेहद दुखद है. अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवीय नगर आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया; प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। pic.twitter.com/B3xFOb2mUt— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
उनके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि से मैं अत्यंत दुखी हूं. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.
Deeply saddened by the tragic loss of lives in the devastating fire incident in Malviya Nagar.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 3, 2026
My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those injured and for strength & courage to all those affected by this heartbreaking tragedy.…
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तुरंत सक्रिय हुईं और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया. उनकी त्वरित कार्रवाई से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका. दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है. प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और समर्थन प्रदान किया जा रहा है. दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. हम इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
Deeply distressed by the tragic fire at a hotel in Hauz Rani, Malviya Nagar. My thoughts and condolences are with the families of the deceased, and I join all in praying for the swift recovery of those injured. Police, civil and fire rescue teams are currently on-site conducting…— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 3, 2026
घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सांधू ने भी शोक जताया है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक होटल में लगी भीषण आग से मैं अत्यंत व्यथित हूं. मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. पुलिस, नागरिक और अग्निशमन दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. अधिकारियों से बात कर ली गई है और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता, राहत कार्य और इस दुखद घटना की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
गौरतलब है कि, हादसे के वक्त रेस्टोरेंट के बेसमेंट में कुछ लोग मौजूद थे, जो धुएं व लपटों के बीच फंस गए. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस (DFS) की टीम मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए जान पर खेलकर 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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