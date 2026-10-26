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दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग, वेल्डिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा

दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग. ( IANS )

नई दिल्लीः सोमवार सुबह दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित ऐतिहासिक सरकारी इमारत 'नॉर्थ ब्लॉक' में आग लग गई. आग लगने की वजह से आसमान में गाढ़ा काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विसेज ने तुरंत कार्रवाई की. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है और इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है.

लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत के पीछे से जब काला धुआं निकलता दिखा, तो लोगों में अंदर आग लगने को लेकर चिंता बढ़ गई. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, इमारत में वेल्डिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान वेल्डिंग से निकली चिंगारी पास ही रखे एक टैंक पर जा गिरी, जिससे आग भड़क उठी. आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.