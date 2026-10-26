दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में लगी आग, वेल्डिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा
लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत के पीछे से जब काला धुआं निकलता दिखा, तो लोगों में आग लगने को लेकर चिंता बढ़ गई.
Published : October 26, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्लीः सोमवार सुबह दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित ऐतिहासिक सरकारी इमारत 'नॉर्थ ब्लॉक' में आग लग गई. आग लगने की वजह से आसमान में गाढ़ा काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विसेज ने तुरंत कार्रवाई की. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है और इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है.
लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत के पीछे से जब काला धुआं निकलता दिखा, तो लोगों में अंदर आग लगने को लेकर चिंता बढ़ गई. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, इमारत में वेल्डिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान वेल्डिंग से निकली चिंगारी पास ही रखे एक टैंक पर जा गिरी, जिससे आग भड़क उठी. आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें नॉर्थ ब्लॉक के अंदर किसी जगह से धुआं निकलने की सूचना मिली थी. इस खबर के मिलते ही आग पर काबू पाने और स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.
यह आग मामूली थी और इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि बाद में आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस जगह के अंदर कुछ तोड़ने-हटाने का काम चल रहा था.
यह घटना सोशल मीडिया पर भी तब चर्चा में आ गई जब शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने संसद जाते समय इस इमारत के पीछे से धुआं उठता हुआ देखा. देवड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, "संसद जाते समय नॉर्थ ब्लॉक के पीछे से गाढ़ा धुआं उठता हुआ देखा. ऐसा लग रहा है कि वहां आग लगी है. उम्मीद है कि हर कोई सुरक्षित होगा और आपातकालीन सेवाएं तुरंत कार्रवाई कर रही होंगी."
रायसीना हिल पर स्थित नॉर्थ ब्लॉक देश की राजधानी की मुख्य सरकारी इमारतों में से एक है, जहां केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण दफ्तर हैं. इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के कार्यालय हैं, इसलिए यहां से धुआं निकलता देख आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आ गईं. नुकसान कितना हुआ है, टैंक के अंदर क्या था और आग किन परिस्थितियों में लगी, इसके बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है.
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