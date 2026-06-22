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लखनऊ के अलीगंज में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, तार से लटककर कूदे लोग, कई झुलसे, कुछ अंदर फंसे

लखनऊ कोचिंग संस्थान में आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के अलीगंज इलाके में दूसरे तल पर स्थित एक गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं. कुछ कर्मियों के ऑफिस के अंदर फंसे होने की आशंका है. आग इतनी भीषण थी कि कई लोग दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए. इसके लिए ऑफिस में करने वाले लोगों ने बगल में लटक रहे तार को जरिया बनाया. अभी भी आग दहक रही है. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही है. तार से लटककर नीचे कूदे छात्र. (Video Credit; ETV Bharat) निजी संस्थान का यह ऑफिस अलीगंज में पेट शॉप के ऊपर है. बतात हैं कि सबसे पहले तीसरी मंजिल पर आग लगी. देखते ही देखते आग फैल गई और ऑफिस को चपेट में ले लिया. उस वक्त ऑफिस में 30 से भी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं. आग लगते ही अफरातफरी मच गई. बिल्डिंग में काम करने वाले और अन्य लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. कोई रास्ता नहीं मिला तो बगल से गुजर रहे तार से लटककर नीचे कूदने लगे. इसमें दो लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें एक युवती भी शामिल है.