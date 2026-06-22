लखनऊ के अलीगंज में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, तार से लटककर कूदे लोग, कई झुलसे, कुछ अंदर फंसे
बिल्डिंग से लटक रहे तार को जरिया बनाकर नीचे कूदे ऑफिस में काम करने वाले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 3:50 PM IST
लखनऊ: राजधानी के अलीगंज इलाके में दूसरे तल पर स्थित एक गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं. कुछ कर्मियों के ऑफिस के अंदर फंसे होने की आशंका है. आग इतनी भीषण थी कि कई लोग दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए. इसके लिए ऑफिस में करने वाले लोगों ने बगल में लटक रहे तार को जरिया बनाया. अभी भी आग दहक रही है. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही है.
निजी संस्थान का यह ऑफिस अलीगंज में पेट शॉप के ऊपर है. बतात हैं कि सबसे पहले तीसरी मंजिल पर आग लगी. देखते ही देखते आग फैल गई और ऑफिस को चपेट में ले लिया. उस वक्त ऑफिस में 30 से भी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं. आग लगते ही अफरातफरी मच गई. बिल्डिंग में काम करने वाले और अन्य लोग जान बचाने के लिए भागने लगे. कोई रास्ता नहीं मिला तो बगल से गुजर रहे तार से लटककर नीचे कूदने लगे. इसमें दो लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें एक युवती भी शामिल है.
आग तेजी से फैली और बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखा. करीब आधे घंटे थक फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकी थी. आशंका जताई जा रही है कि आग से घिरी बिल्डिंग में अब भी कई लोग फंसे हैं. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी है, लेकिन भयावहता कम नहीं हो रही है.
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लगी आग की घटना का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल मौके पर पहुंचें. साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने व घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए कहा है. सीएम ने प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.
इधर, आग बुझाने में दमकल का गाड़ियां लगी हैं. बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. आशंका है कि 6 से 7 लोग अंदर फंसे हैं. अधिकारियों का कहना है कि आग बुझने के बाद ही बताया जा सकेगा. राहत कार्य किया जा रहा है.