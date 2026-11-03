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आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम में HPCL रिफाइनरी में लगी आग, दहल उठा इलाका, सभी सुरक्षित

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एचपीसीएल रिफाइनरी में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) रिफाइनरी में सोमवार रात करीब 9:50 PM बजे अचानक आग लग गई. काफी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया गया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि आग रिफाइनरी की सल्फर यूनिट में एक पिच इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक तक ही सीमित थी, और फैसिलिटी की सभी यूनिट सुरक्षित रूप से काम कर रही हैं. रिफाइनरी में बड़ी लपटें उठीं और पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया.