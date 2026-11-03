आंध्र प्रदेश: विशाखापत्तनम में HPCL रिफाइनरी में लगी आग, दहल उठा इलाका, सभी सुरक्षित
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एचपीसीएल रिफाइनरी में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया.
Published : November 3, 2026 at 10:51 AM IST
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) रिफाइनरी में सोमवार रात करीब 9:50 PM बजे अचानक आग लग गई. काफी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया गया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि आग रिफाइनरी की सल्फर यूनिट में एक पिच इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक तक ही सीमित थी, और फैसिलिटी की सभी यूनिट सुरक्षित रूप से काम कर रही हैं. रिफाइनरी में बड़ी लपटें उठीं और पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया.
आग की लपटें देखकर आस-पास के लोग घबरा गए और मौके से भाग गए. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेफ्टी विंग के लोग हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे. रात 9:50 बजे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विशाख रिफाइनरी में एक बड़ा धमाका हुआ और कुछ ही पलों में पूरा इलाका घने, काले धुएं से भर गया.
यह धमाका हाल ही में बढ़ाई गई रिफाइनरी प्रोजेक्ट की 'रफ (टार) पिच' यूनिट के अंदर सल्फर टैंक के बेस पर मौजूद एक वेस्ट ऑयल टैंक में हुआ. इससे बड़े पैमाने पर आग लग गई. कंपनी के फायर टेंडर और आस-पास की इंडस्ट्रियल जगहों से मिली फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया.
शुरू में लोगों ने आग की लपटों को रिफाइनरी की चिमनी पर होने वाली रोजाना की आग समझा लेकिन, जैसे-जैसे आग की लपटें बड़ी होती गई, उन्हें एहसास हुआ कि कोई घटना हुई है. श्रीहरिपुरम और मलकापुरम के इलाकों में घना, काला धुआं फैल गया.
इससे वहां के लोगों में घबराहट फैल गई. वहां के लोगों और आस-पास के इलाकों के लोगों ने शिकायत की कि मैनेजमेंट ने सायरन भी नहीं बजाया. मलकापुरम सर्कल इंस्पेक्टर (CI) ई. नरसिम्हा राव ने कहा कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है.
वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणबाबू ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया. वेस्ट ज़ोन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) प्रदीप्ति घटना की जानकारी लेने के लिए रिफाइनरी पहुंचे. पास के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ऑयल टर्मिनल के मैनेजमेंट ने भी एहतियाती सुरक्षा उपाय किए. आधी रात के बाद आग की लपटें कम होने लगीं.