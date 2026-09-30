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प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR दर्ज, जानिए... यह FIR से कितना होता है अलग?

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा पर साहिब सिंह नामक युवक को थप्पड़ मारने के आरोप के बाद लगातार पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि साहिब सिंह की शिकायत पर मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई है.

NCR क्या होती है? NCR का इस्तेमाल आम तौर पर Non-Cognizable Report यानी असंज्ञेय रिपोर्ट के लिए किया जाता है. जब शिकायत में ऐसा अपराध सामने आता है जिसे कानून ने असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा है, तो पुलिस उसकी सूचना दर्ज करती है, लेकिन पुलिस को उसी तरह स्वतः जांच शुरू करने का अधिकार नहीं होता जैसा संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होने के बाद होता है. BNSS की धारा 174 असंज्ञेय मामलों से संबंधित है. इसके तहत पुलिस सूचना को दर्ज करती है, लेकिन ऐसे मामले की जांच करने के लिए सामान्यतः मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होता है.

क्या होती है एफआईआर एफआईआर (FIR) का पूरा नाम फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट है. जब किसी शिकायत या सूचना से किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है तो पुलिस कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है. BNSS की धारा 173 संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया बताती है और दर्ज सूचना की प्रति शिकायतकर्ता या पीड़ित को निशुल्क देने का प्रावधान करती है. संज्ञेय अपराध में पुलिस को जांच शुरू करने के लिए सामान्य तौर पर अदालत से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है. यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाने जैसी जांच कर सकती है.

इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कानून अपराधों को मुख्य रूप से संज्ञेय (Cognizable) और असंज्ञेय (Non-Cognizable) श्रेणियों में बांटता है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया धारा 173 में और असंज्ञेय अपराध की सूचना की प्रक्रिया धारा 174 में दी गई है.

दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई अलग होने के बाद यह सवाल चर्चा में है कि आखिर एफआईआर व एनसीआर में क्या अंतर होता है? क्या एनसीआर दर्ज होने का मतलब मामला कम गंभीर है? क्या एनसीआर में पुलिस आरोपी के खिलाफ जांच कर सकती है? और क्या एनसीआर बाद में एफआईआर में बदल सकती है

यही वजह है कि NCR का मतलब यह नहीं है कि शिकायत खत्म हो गई या आरोपी क्लीन चिट पा गया. शिकायत का रिकॉर्ड पुलिस के पास रहता है और शिकायतकर्ता कानूनी प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष भी जा सकता है.

क्या NCR बाद में FIR बन सकती है ?

परिस्थितियों के आधार पर ऐसा संभव है. यदि जांच या आगे की कानूनी प्रक्रिया में संज्ञेय अपराध सामने आता है तो मामले को एफआईआर के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है. इसी तरह शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकता है.

पूर्व डीसीपी व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एलन राव ने क्या कहा

दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता (क्राइम) एलन राव के मुताबिक कानून अपराधों को दो प्रमुख श्रेणियों में देखता है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध. उनके मुताबिक संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस को उसकी जांच करने का अधिकार होता है.

एलएन राव बताते हैं कि,

पहले संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 154 में था, जबकि अब BNSS की धारा 173 में इसकी व्यवस्था है. वहीं असंज्ञेय अपराध के लिए पहले सीआरपीसी की धारा 155 लागू होती थी, जिसकी वर्तमान व्यवस्था BNSS की धारा 174 में है. एलन राव के मुताबिक असंज्ञेय अपराध में पुलिस शिकायत तो दर्ज करती है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर उसकी जांच नहीं कर सकती. ऐसे मामले में शिकायतकर्ता के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प रहता है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस जांच आगे बढ़ सकती है.

तिलक नगर मामले को इस तरह समझें

तिलक नगर मामले में आम आदमी पार्टी से विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर और भाजपा नेता व पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज NCR को समझने के लिए यह देखना जरूरी होगा कि दोनों शिकायतों में कौन-कौन से आरोप लगाए गए और पुलिस ने किन धाराओं के तहत उन्हें दर्ज किया है.

इसलिए केवल यह तथ्य कि एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर और दूसरे के खिलाफ NCR दर्ज हुई है, अपने आप में यह साबित नहीं करता कि पुलिस ने किसी एक पक्ष को बचाने का प्रयास किया है. लेकिन यदि किसी शिकायत में संज्ञेय अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हों और फिर भी एफआईआर दर्ज न की जाए, तो शिकायतकर्ता के पास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अदालत के समक्ष कानूनी उपाय उपलब्ध हैं.

एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर हंगामा

मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर पहुंचे. पुलिस ने उन्हें पुलिस मुख्यालय पहुंचने से पहले पटेल चौक के पास बैरिकेडिंग कर रोक लिया. सौरभ भारद्वाज व उनके साथ मौजूद आप कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. पुलिस ने सौरभ भारद्वाज समेत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बसों में बैठाकर मौके से दूसरी जगह ले गई. प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर विवाद जोरों पर चल रहा है.



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