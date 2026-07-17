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'डोंट गो...बम है! प्लीज', बेंगलुरु-अहमदाबाद इंडिगो फ्लाइट में मिला धमकी भरा नोट, FIR दर्ज

बेंगलुरु-अहमदाबाद इंडिगो फ्लाइट में बम की झूठी धमकी को लेकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है.

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इंडिगो फ्लाइट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 1:24 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ान के अहमदाबाद के लिए निर्धारित प्रस्थान से पूर्व उसमें बम होने की झूठी धमकी मिलने पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि 16 जुलाई को रात आठ बजे इंडिगो की उड़ान 6E-6423 बेंगलुरु से प्रस्थान करने वाली थी, उससे पूर्व यह घटना घटी. पुलिस के मुताबिक, शाम करीब सात बजकर 35 मिनट पर चालक दल के एक सदस्य (क्रू मेंबर) को आगे के शौचालय में हाथ से लिखा एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, 'डोंट गो...बम है! प्लीज.'

FIR Registered Over Hoax Bomb Threat To Bengaluru-Ahmedabad IndiGo Flight
एयरलाइन को मिला धमकी भरा लेटर (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक इसके बाद तत्काल मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई और विमान की अच्छी तरह से तलाशी की गई लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इंडिगो ने केएआईएल थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि इस धमकी की वजह से काफी परेशानी हुई और यात्रियों, चालक दल और एयरलाइन की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई.

KIAL एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में, एयरलाइन ने इस घटना की जांच में सहायता करने का आग्रह किया है, ताकि जिम्मेदार शख्स की पहचान की जा सके और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके. एयरलाइन ने कहा कि इस धमकी से काफी दिक्कत हुई और यात्रियों, क्रू और एयरलाइन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने और झूठी धमकी के पीछे का मकसद पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें: इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में मिला संदिग्ध लेटर

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