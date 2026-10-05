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IIT दिल्ली के PhD स्कॉलर की मौत मामले में FIR दर्ज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई

FIR दर्ज ( concept image )

नई दिल्ली: दिल्ली के IIT में PhD कर रहे एक स्कॉलर की मौत के मामले में अब FIR दर्ज की गई है. 4 अक्टूबर 2026 को किशनगढ़ थाना पुलिस ने FIR नंबर 243/2026 दर्ज की है. डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि यह FIR BNS की धारा 108 के तहत दर्ज की गई है. मामला IIT दिल्ली के PhD स्कॉलर की मौत से जुड़ा है, जिसकी 3 अक्टूबर को AIIMS में इलाज के दौरान मौत हो गई.