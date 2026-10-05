IIT दिल्ली के PhD स्कॉलर की मौत मामले में FIR दर्ज, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई
18 अगस्त 2026 को स्कॉलर अपने किराए के मकान में बेहोशी और घायल हालत में मिले थे.
Published : October 5, 2026 at 7:50 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के IIT में PhD कर रहे एक स्कॉलर की मौत के मामले में अब FIR दर्ज की गई है. 4 अक्टूबर 2026 को किशनगढ़ थाना पुलिस ने FIR नंबर 243/2026 दर्ज की है. डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि यह FIR BNS की धारा 108 के तहत दर्ज की गई है. मामला IIT दिल्ली के PhD स्कॉलर की मौत से जुड़ा है, जिसकी 3 अक्टूबर को AIIMS में इलाज के दौरान मौत हो गई.
दरअसल, 18 अगस्त 2026 को स्कॉलर अपने किराए के मकान में बेहोशी और घायल हालत में मिले थे. यह मकान दिल्ली के मुनिरका गांव में स्थित है. बताया गया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला.
पुलिस ने तत्काल उन्हें AIIMS ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनका 45 दिनों से ज्यादा समय तक इलाज चला लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी रही और आखिरकार 3 अक्टूबर 2026 को AIIMS में उनकी मौत हो गई.
डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई और FIR IIT दिल्ली के सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई है. पुलिस ने यह भी साफ किया है कि यह घटना IIT दिल्ली के कैंपस के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि मुनिरका गांव स्थित उनके किराए के मकान में हुई थी. पुलिस की जांच के दौरान परिवार या गवाहों की ओर से किसी व्यक्ति पर शक या कोई आरोप नहीं लगाया गया. पुलिस के मुताबिक घटना के समय स्कॉलर घर में अकेले थे.
पुलिस ने यह भी बताया है कि घर के बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज में भी उनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी सामने नहीं आई है. फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना की परिस्थितियों को लेकर सभी पहलुओं को देखा जा रहा है.
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