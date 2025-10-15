रोहतक ASI सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज, पोस्टमार्टम के लिए आखिरकार माने परिजन
रोहतक के एएसआई संदीप कुमार लाठर के सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं.
Published : October 15, 2025 at 10:15 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 10:26 PM IST
रोहतक : हरियाणा के रोहतक के एएसआई संदीप कुमार लाठर के सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं.
संदीप की आत्महत्या मामले में एफआईआर : हरियाणा पुलिस ने रोहतक में सहायक उप-निरीक्षक संदीप कुमार की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल ने बताया कि " बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सुबह 8 बजे संदीप की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा और दोपहर 12 बजे जींद के जुलाना में अंतिम संस्कार किया जाएगा". रोहतक में साइबर सेल में तैनात एएसआई कुमार ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने अपने पीछे एक 'अंतिम नोट' छोड़ा, जिसमें आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. वाई पूरन कुमार हाल ही में रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में महानिरीक्षक के पद पर तैनात हुए थे. उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर आत्महत्या कर ली थी और आज शाम उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में किया गया है.
न्याय की मांग : एएसआई संदीप कुमार का शव मंगलवार को रोहतक के लाढ़ौत-धामर मार्ग पर एक खेत में बने एक रिश्तेदार के अस्थायी कमरे से बरामद हुआ था. उनके परिवार ने शव को उसी गांव में एक रिश्तेदार के घर पहुंचा दिया. उन्होंने मामले में न्याय की मांग की है. अधिकारी परिवार को पोस्टमार्टम की इजाजत देने के लिए दिन भर मनाने में लगे रहे.
हरियाणा सीएम ने की थी मुलाकात : इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाढ़ौत गांव में एएसआई के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने शोक संतप्त परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था. उनके साथ मंत्री महिपाल ढांडा और कृष्ण लाल पंवार और वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष ग्रोवर भी थे. एएसआई संदीप कुमार के रिश्तेदार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि आत्महत्या की गहन जांच की जाए क्योंकि उन्होंने संदीप ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो और एक नोट में गंभीर आरोप लगाए हैं. सैनी के अलावा, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला सहित अन्य दलों के नेताओं ने लाढ़ौत गांव जाकर शोक व्यक्त किया है.
