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मंच शुद्धिकरण विवाद: बेंगलुरु में टीआर रामप्पा की शिकायत पर उत्तराखंड के कई BJP नेताओं पर केस दर्ज, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून (उत्तराखंड): हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कथित मंच ‘शुद्धिकरण’ को लेकर भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. बेंगलुरु में शिकायती पत्र पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कई बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है. वहीं शिकायत आदिवासी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष टीआर रामप्पा की ओर से दिया गया है. मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूरे विवाद को ‘बांटने की राजनीति’ करार दिया है.

हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित मंच शुद्धिकरण का मामला अब उत्तराखंड से निकलकर कर्नाटक तक पहुंच गया है. 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था. इसके बाद 11 अगस्त को वहां कथित तौर पर हवन-पूजन के जरिए मंच शुद्धिकरण किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा. कांग्रेस ने इसे दलित समाज और खड़गे के अपमान से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की. मामला बढ़ने के बाद बेंगलुरु के विधान सौधा थाने में उत्तराखंड भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर के बाद अब महेंद्र भट्ट खुलकर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं.

कांग्रेस उत्तराखंड में लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है. कांग्रेस पहले देश को बांट चुकी है और अब उत्तराखंड जैसे शांत और सामाजिक समरसता वाले राज्य में जातिगत राजनीति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. इस तरह की राजनीति कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी. कांग्रेस मुद्दाविहीन है और देवभूमि उत्तराखंड में लंबे समय से जाति के आधार पर राजनीति का प्रभाव नहीं रहा है. उत्तराखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर भाजपा लगातार जीत हासिल करती रही है और भविष्य में भी पार्टी इन सीटों पर जीत दर्ज करेगी.

-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी-

महेंद्र भट्ट के मुताबिक कांग्रेस अब ऐसे मुद्दे तलाश रही है, जिनके जरिए समाज में विभाजन पैदा किया जा सके. हालांकि, कांग्रेस इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं मान रही है और इसे सामाजिक सम्मान तथा जातिगत भेदभाव से जोड़कर लगातार भाजपा को घेर रही है.