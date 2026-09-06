ETV Bharat / bharat

मंच शुद्धिकरण विवाद: बेंगलुरु में टीआर रामप्पा की शिकायत पर उत्तराखंड के कई BJP नेताओं पर केस दर्ज, पढ़ें पूरी खबर

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मंच शुद्धिकरण मामले में सियासत तेज है. बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

Uttarakhand stage purification controversy
उत्तराखंड मंच शुद्धिकरण विवाद (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2026 at 7:17 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून (उत्तराखंड): हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कथित मंच ‘शुद्धिकरण’ को लेकर भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. बेंगलुरु में शिकायती पत्र पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कई बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है. वहीं शिकायत आदिवासी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष टीआर रामप्पा की ओर से दिया गया है. मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूरे विवाद को ‘बांटने की राजनीति’ करार दिया है.

हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित मंच शुद्धिकरण का मामला अब उत्तराखंड से निकलकर कर्नाटक तक पहुंच गया है. 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था. इसके बाद 11 अगस्त को वहां कथित तौर पर हवन-पूजन के जरिए मंच शुद्धिकरण किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा. कांग्रेस ने इसे दलित समाज और खड़गे के अपमान से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की. मामला बढ़ने के बाद बेंगलुरु के विधान सौधा थाने में उत्तराखंड भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर के बाद अब महेंद्र भट्ट खुलकर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं.

कांग्रेस उत्तराखंड में लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है. कांग्रेस पहले देश को बांट चुकी है और अब उत्तराखंड जैसे शांत और सामाजिक समरसता वाले राज्य में जातिगत राजनीति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. इस तरह की राजनीति कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी. कांग्रेस मुद्दाविहीन है और देवभूमि उत्तराखंड में लंबे समय से जाति के आधार पर राजनीति का प्रभाव नहीं रहा है. उत्तराखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर भाजपा लगातार जीत हासिल करती रही है और भविष्य में भी पार्टी इन सीटों पर जीत दर्ज करेगी.
-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी-

महेंद्र भट्ट के मुताबिक कांग्रेस अब ऐसे मुद्दे तलाश रही है, जिनके जरिए समाज में विभाजन पैदा किया जा सके. हालांकि, कांग्रेस इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं मान रही है और इसे सामाजिक सम्मान तथा जातिगत भेदभाव से जोड़कर लगातार भाजपा को घेर रही है.

दरअसल, शुद्धिकरण विवाद को लेकर कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन और शिकायतें की गईं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर भाजपा नेताओं व जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी. इसके बाद मामला कर्नाटक तक पहुंचा और 4 सितंबर को बेंगलुरु पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की. शिकायत आदिवासी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष टीआर रामप्पा की ओर से दी गई थी. मामले में संरक्षण नागरिक अधिकार अधिनियम, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का उल्लेख किया गया है.

विवाद के बीच महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मामले में ‘मिसगाइड’ किया है. उनका दावा है कि जिस समय कथित शुद्धिकरण हुआ, वहां भाजपा का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था. ऐसे में एफआईआर दर्ज किया जाना राजनीतिक दुर्भावना का हिस्सा है. कांग्रेस की तरफ से हालांकि इस सफाई को पर्याप्त नहीं माना जा रहा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस स्थान पर देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा की, वहां बाद में शुद्धिकरण की घटना अपने आप में गंभीर है. कांग्रेस ने इसे सामाजिक भेदभाव और दलित अस्मिता से जोड़ते हुए भाजपा नेतृत्व से जवाब मांगा है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी और सवाल उठाया था कि आश्वासन के बावजूद एफआईआर क्यों नहीं हुई. विवाद अब सिर्फ हल्द्वानी के एक कार्यक्रम स्थल तक सीमित नहीं रहा है. मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है, जहां कथित शुद्धिकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

मंच शुद्धिकरण
STAGE PURIFICATION
BJP LEADERS CASE
बीजेपी नेता केस
UTTARAKHAND POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.