पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर FIR, बूटा सिंह के बेटे ने कपूरथला पुलिस में की शिकायत

धारा 196 कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाता है, झूठी या भ्रामक जानकारी देता है जिससे लोक व्यवस्था भंग होने की संभावना हो. इसके लिए तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है.

धारा 353 किसी सरकारी कर्मचारी पर उसके कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमला करना या उसे कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए बल प्रयोग करना. इसके लिए पांच साल तक के कारावास या जुर्माने की सजा है.

इन धाराओं के तहत कांग्रेस नेता पर मामला दर्ज दिवंगत गृह मंत्री बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू ने राजा वडिंग के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 और 196 के साथ-साथ एससी और एसटी एक्ट की धारा 3(1)(u) और 3(1)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा था कि वडिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एक रैली के दौरान उन्होंने पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बूटा सिंह पर कथित तौर पर जाति सूचक टिप्पणी की थी. इस पर बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू ने आपत्ति जताई और कपूरथला जिले के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान दिवंगत गृह मंत्री बूटा सिंह को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा चर्चा का विषय बन गई है.

चंडीगढ़/कपूरथला: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से लोकसभा सदस्य अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. खबर के मुताबिक, कपूरथला में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

धारा 3(1)(u) - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम

इसके मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार को प्रोत्साहित या उकसाता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा.

धारा 3(1)(v) - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम

यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य पर बलपूर्वक कब्जा करता है या उसे किसी अचल संपत्ति से वंचित करता है. इस प्रावधान के तहत एक साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग सख्त

वहीं, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी राजा वडिंग को तलब कर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। हालाँकि राजा वड़िंग इस मामले में पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं, फिर भी मामला शांत नहीं हो रहा है. इस मामले में, पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने कल ज़िला चुनाव अधिकारी को भी तलब किया है और पूछा है कि उन्होंने राजा वड़िंग को अभी तक ज़िले से निष्कासित क्यों नहीं किया है.

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने माफी मांगी

गौरतलब है कि इससे पहले माफी मांगते हुए राजा वडिंग ने कहा था कि "पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय बूटा सिंह उनके लिए पिता तुल्य थे और वह उनका या किसी और का कभी अनादर नहीं कर सकते. वह बूटा सिंह के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि, उन्होंने बूटा सिंह के बारे में जो कुछ भी कहा, वह कांग्रेस पार्टी के एक समावेशी संगठन होने के सकारात्मक संदर्भ में था. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पार्टी योग्यता के आधार पर सभी को अवसर प्रदान करती है और जाति, पंथ या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती.

भाजपा ने की कार्रवाई की मांग

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुघ ने कहा था, "कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की बूटा सिंह और अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ की गई जातिवादी टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है. उन्होंने कहा कि, ऐसे शब्द न केवल एक समुदाय पर, बल्कि भारत में सामाजिक समानता की भावना पर भी हमला हैं. तरुण चुघ ने कहा कि, उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को पत्र लिखकर इस गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

