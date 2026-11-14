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BJP सांसद कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज, गांधी परिवार पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बढ़ा विवाद

शिकायतकर्ता अतुल शर्मा के अनुसार, कंगना रनौत के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल से 10 नवंबर को की गई पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत को लेकर कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणियां की गई थीं. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पोस्ट में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को 'रहस्यमय विदेशी नागरिक' बताते हुए उनके परिवार के सदस्यों की एक के बाद एक हत्या और उनके सरकार की मुखिया बनने को लेकर भी टिप्पणी की गई थी.

कंगना रनौत के खिलाफ शिमला में FIR (FIR Copy)

गांधी परिवार पर पोस्ट को लेकर विवाद

शिकायतकर्ता ने इन टिप्पणियों को भड़काऊ बताते हुए आरोप लगाया कि इससे सामाजिक और राजनीतिक माहौल खराब होने के साथ सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है. इसी आधार पर पुलिस से कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी. शिकायत में इन टिप्पणियों को भड़काऊ, तथ्यहीन और सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका पैदा करने वाला बताया गया है. शिकायतकर्ता ने मामले की आपराधिक जांच और संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने की मांग की है.