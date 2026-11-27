भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज, सीआईडी-सीबी करेगी जांच
एफआईआर में कहा गया है कि विधायक और उनके समर्थकों की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई.
Published : November 27, 2026 at 5:53 PM IST
जयपुर : हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है. कोर्ट इस्तगासे के जरिए गलता गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसकी जांच सीआईडी-सीबी करेगी. यह मुकदमा करीब 11 महीने पहले एक न्यायिक अधिकारी के मकान के सामने इकठ्ठा होकर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है.
विधायक के समर्थकों पर भी आरोप : इस मामले पर गलता गेट के एसएचओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इसकी जांच सीआईडी/सीबी की ओर से की जाएगी. पुलिस की ओर से एफआईआर को सीआईडी/सीबी को भेज दिया गया है. दिल्ली रोड, ईदगाह स्थित वन विहार कॉलोनी निवासी अधिवक्ता मोहम्मद याकूब खान की ओर से कोर्ट में दायर इस्तगासे के आधार पर विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है. इस एफआईआर में मीणा कॉलोनी, चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी और अन्य स्थानों पर रहने वाले विधायक के समर्थकों पर भी आरोप है. अधिवक्ता मोहम्मद याकूब ने एफआईआर में बताया कि उनके चचेरे भाई मोहम्मद आरिफ सैशन जज कैडर के न्यायिक अधिकारी हैं. जिनके मकान के सामने यह घटना पिछले साल 10 दिसंबर को हुई.
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एफआईआर में लगाए गए यह आरोप : एफआईआर के अनुसार, न्यायिक अधिकारी के मीणा कॉलोनी स्थित में स्थित प्लॉट के सामने विधायक 10 दिसंबर, 2025 को अपने समर्थकों के साथ आए और भीड़ इकठ्ठा कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया. एफआईआर में विधायक पर धमकीभरी भाषा में बात करने, क्षेत्र में अशांति फैलाने, दो समुदायों में नफरत फैलाने और एकता-अखंडता को तोड़ने का आरोप है. परिवादी ने एफआईआर में कहा है कि विधायक ने इस घटना का वीडियो भी बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करवाया. हालांकि, यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया से हटा लिया गया. लेकिन इसकी कुछ क्लिप अभी भी वायरल होती है.
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भविष्य में नुकसान पहुंचाने का जताया अंदेशा : एफआईआर में कहा गया है कि विधायक और उनके समर्थकों की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई. उन्होंने आशंका जताई कि विधायकों के समर्थकों द्वारा भविष्य में परिवादी व उनके परिजनों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है. इस रिपोर्ट में प्रशासन के अधिकारियों पर भी विधायक का साथ देने का आरोप है. यह भी कहा गया है कि इस घटना को लेकर उन्होंने गलता गेट थाने और इसकी ईमेल आईडी पर शिकायत दी गई. लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. एफआईआर में जिस मकान का जिक्र किया गया है. उसमें 15 अगस्त, 2025 को हुई चोरी की रिपोर्ट भी एक महीने बाद 16 सितंबर, 2025 को दर्ज करने का आरोप लगाया गया है.
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