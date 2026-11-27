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भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज, सीआईडी-सीबी करेगी जांच

भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ विवादित बयान को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है. कोर्ट इस्तगासे के जरिए गलता गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसकी जांच सीआईडी-सीबी करेगी. यह मुकदमा करीब 11 महीने पहले एक न्यायिक अधिकारी के मकान के सामने इकठ्ठा होकर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है.