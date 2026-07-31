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PM मोदी पर अभद्र भाषा मामला: नोएडा की युवती पर हुई FIR तो भड़के राहुल गांधी और सौरव दास, जानिए क्या कहा

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा पुलिस का दुरुपयोग कर दबा रहे युवाओं की आवाज.

PM मोदी पर अभद्र भाषा मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया
PM मोदी पर अभद्र भाषा मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 8:55 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर आयोजित 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना ने देश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. जहां एक तरफ दिल्ली और नोएडा पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया के जरिए तीखे शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं (Gen Z) की आवाज को सुनने के बजाय उसे बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने वाले नौजवानों को डराने-धमाने के लिए पुलिस और सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग हो रहा है.

इसी बीच, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, "विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल निश्चित रूप से निंदनीय है. हालांकि, पुलिस के ज़रिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करके उन्हें निशाना बनाना और परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है. इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कब से अपराध हो गया? लोग अक्सर रोजमर्रा की ज़िंदगी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. लोकसभा के 50% सांसदों के ख़िलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. आप बस उन्हें अलग-थलग करके एक मिसाल बनाना चाहते हैं, यह पूरी तरह से निंदनीय है.''

सौरव दास ने ये भी कहा, ''मैं एक बार फिर सरकार और उसकी पुलिस व्यवस्था से अपील करता हूं कि वे युवाओं को परेशान करना बंद करें और इस लड़की को जाने दें. ऐसे मामलों में पुलिस बल का इस तरह का दुरुपयोग बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है." उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस को अपनी ऊर्जा और संसाधन एक 25 साल की युवा कार्यकर्ता को निशाना बनाने में जाया करने के बजाय, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले रसूखदार नेताओं और असली अपराधियों को पकड़ने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए.

गौरतलब है कि गाजियाबाद निवासी महिला की शिकायत पर नोएडा के थाना एक्सप्रेस-वे में एक जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसमें में आरोप लगाया गया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर जीरो एफआईआर दर्ज कर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने को मामला स्थानांतरित कर दिया है.

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